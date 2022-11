Rik De Kuyffer trekt Berchem over de streep tegen Turnhout met tweede hattrick op rij (5-2): “Nog een derde keer zou straf zijn”

voetbal tweede nationale BVoor een eigen rubriek is het nog net te vroeg, maar zijn tweede hattrick op rij verdient wel de extra aandacht. Net als vorige week tegen Jong Beerschot kon Berchem ook tegen Turnhout rekenen op een efficiënte Rik De Kuyffer om zijn ploeg over de streep te trekken met drie doelpunten, 5-2 was de eindstand.

“Het vertrouwen maakt op dit moment het verschil”, zegt De Kuyffer. “Ik zit een goeie flow en dan hebben we dat tikkeltje geluk ook mee. Welke ik zelf de mooiste vond? Doe dan de eerste maar. Ik controleerde de bal op de borst, zette de verdediger op het verkeerde been met een schijnbeweging en besloot in de verste hoek. Dat was absoluut een moment waaruit een groot vertrouwen bleek. Zowel bij het maken van de actie als bij de afwerking. Maar ook de twee andere goals waren daar wel een voorbeeld van. Bij de tweede stond ik op de goede plaats om binnen te tikken en de derde kwam er na een prima counter.”

Eerste keer

Twee hattricks op rij, het moet iets doen met een aanvaller. Was het een unicum? “Voor zover ik weet, is dit de eerste keer ja”, lacht De Kuyffer. “Het is heel leuk, maar het doet me nog meer plezier dat ik de ploeg ermee aan de zege kon helpen. Voor ik scoorde was het nog 2-2 en dan doet het deugd om bepalend te zijn. Vooral omdat we de zege ook verdienden. We kwamen op achterstand na twee minuten via een echte kutgoal waarbij de bal bij wijze van spreke honderd meter de lucht in vloog en in doel belande. Maar we reageerden goed en stonden nog voor de rust op 2-1.”

Geen rood

Wel kwam het bijna tot een kantelpunt bij 1-1. Nwokoro kreeg de fout tegen toen een doorgebroken speler alleen op doel af mocht, maar hij kwam weg met geel. “Light speelde de bal, dus het was eigenlijk niet eens een fout”, legt De Kuyffer uit. “Maar de scheids had dat niet gezien en floot. Dan moest hij eigenlijk ook rood trekken. Daar kwamen we goed weg, maar ik vond ons in het algemeen sterker. We hadden de betere kansen, zo trof Cappan ook nog eens het kader. Bij 4-2 had Turnhout nog een goede kans op de aansluitingstreffer, maar voor het overige viel er nog weinig van hen te noteren.”

Gemiddelde

“Met deze zes op zes doen we een goede zaak in de rangschikking. Twee weken geleden stonden we nog laatste en nu staan we in de middenmoot. Het geeft aan hoe klein de kloof is, maar tegelijkertijd voelt het wel goed om onderaan weg te zijn. Nu gaan we voor de bevestiging tegen Diegem. Of ik mijn doelpuntengemiddelde dan ook hoog zal houden? (lacht) Dat zou heel mooi zijn, maar ik reken zelf niet op een derde keer. Dat zou wel heel straf zijn. Maar laat de tegenstander mij maar extra in de gaten houden.” (lacht)

Berchem Sport - KFC Turnhout 5-2

Berchem: Verdruye, Van Den Driessche, Neiman, De Kuyffer (90' Frimpong), Cobos, Coveliers, Pejcic, Beirlant, Nwokoro, Lambrechts (78' Mariën), Cappan (83' Ndiaye).

Turnhout: Broeckx, Schepers, Verwerft, Wils, Coeckelbergs L., Kreekels (65' Tourki), Hermans, Coeckelbergs J. (Coeckelbergs R.), Proost, Emmen, Jacobs.

Doelpunten: 2' Coeckelbergs J. (0-1), 22' Cappan (1-1), 39' Neiman (2-1), 60' Emmen (2-2), 63', 65' en 88' De Kuyffer (3-2, 4-2 en 5-2).

Geel: Nwokoro, Jacobs, Emmen, Proost, Mariën.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B