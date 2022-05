Rijdt Brent Clé volgend jaar in continentale ploeg? “Nog te vroeg om nu al te beslissen”

We vallen meteen met de deur in huis. Rijdt Brent Clé volgend seizoen op continentaal niveau? “Ik wil eerst een en ander duiden. Op de weg verdedig ik de kleuren van Stageco. In de wedstrijden over 24 uur en Gran Fondo’s kom ik dit seizoen uit voor het Nederlandse Scorpions Racing Team. Ik vind het fijn dat ik beide ploegen goed met elkaar kan combineren. Beide teams staan daarvoor open. Scorpions heeft nu een aanvraag ingediend om continentaal te mogen koersen. Wat mezelf betreft, kan ik duidelijk zijn: het is nog te vroeg om nu al te beslissen. Continentaal rijden is mooi, maar het moet combineerbaar zijn met mijn gezinsleven en met mijn job. Die afweging moet ik eerst grondig maken. Dat neemt niet weg dat het leuk is om vast te stellen dat de Nederlandse formatie groeit.”

Het Scorpions Racing Team wil volgend jaar continentaal koersen. © RV

24 uur

Brent Clé is een van die renners die zich waagt aan wedstrijden over 24 uur. “Het gaat om aflossingskoersen met ploegen van vier tot acht renners. Het is best intensief, maar de sfeer op die evenementen is geweldig. Het is niet iets wat je elke week doet. Drie tot vier keer per week volstaat. Daarnaast zijn er nog de Gran Fondo’s (open races, red.). Vorig weekend werd ik nog achtste in de GF Andy Schleck in Luxemburg. In mijn categorie alleen al waren er 500 starters. De komende weken blijf ik me verder focussen op die twee activiteiten. In het voorjaar en het najaar richt ik me dan weer op interclubs met Stageco.”

GP Etienne De Wilde

Toch heeft Brent Clé de komende dagen nog één grote afspraak op de weg. “Zondag start ik in Laarne in de Grote Prijs Etienne De Wilde. In die interclub wil ik meespelen in de voorste gelederen. Ik won dit seizoen al de Omloop van het Waasland en werd zevende in de GP Criquielion en Vollezele. Een nieuw succes is welkom.”