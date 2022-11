Riet Maes, doelvrouw AA Gent Ladies: “Als we met ploeg in opbouw play-off 1 halen, zal ik trots zijn”

“Bij ons is er helemaal geen druk om play-off 1 te halen”, benadrukt de Gentse doelvrouw Riet Maes. “Wij zijn een ploeg in opbouw, zonder ook maar één vedette. De druk om play-off 1 te halen, ligt bij de andere teams. We willen wel graag naar play-off 1. Ik zou heel trots zijn moest dat lukken. We spelen nu tegen twee ploegen die in het klassement achter ons staan. Daarin moeten we proberen zoveel mogelijk punten te pakken. Na dat tweeluik trekken we naar Club YLA, daarna volgt in de Ghelamco Arena de clash met Zulte Waregem.”

Nicky Evrard

In haar eerste seizoen in de Super League – de voorbije twee seizoenen was Riet Maes doublure van de Belgische nummer 1 Nicky Evrard – hield ze drie keer de nul. “Daar kan ik vrede mee nemen”, beweert de twintigjarige doelvrouw. “Met een clean sheet heb je altijd een punt. Dit is inderdaad mijn eerste seizoen in de Super League. Bij Eendracht Aalst heb ik wel 2,5 jaar in eerste nationale het doel verdedigd. Daarna draaide ik twee jaar mee met Nicky Evrard. Van haar heb ik veel opgestoken. Af en toe lasten we een extra training in. Onder meer in de voorbereiding op het Europees kampioenschap in Engeland, waar Nicky het uitstekend deed.”