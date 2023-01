Rieno Van Oost baalt na late nederlaag tegen Elene-Grotenberge: “Niet één maar drie punten kwijtgespeeld”

voetbal derde nationale B Dominique Vaes (KVK Wellen): “Vijf spelers uit de eigen jeugdwer­king; daar zijn we best trots op”

Vorig seizoen kon men bij momenten al de progressie meten. Hetgeen coach Maxime Annys dit seizoen bij KVK wellen etaleert, getuigt van een grote stap voorwaarts. “Klopt ook”, meldt Dominique Vaes, lid van het sportief comité. “Wij zijn een club die spelers een opstap willen bieden. Daarbij verloochenen wij onze goede jeugdwerking niet en stellen wij vast dat vijf spelers uit onze eigen jeugdwerking momenteel in onze A-kern meedraaien. Best iets om trots op te zijn als je bedenkt dat we in onze reeks ook nog eens over de jongste spelersgroep beschikken.”

23 januari