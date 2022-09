Rienes Vanborm (Sparta Petegem): “Nog aan het zoeken wat geen twee of drie weken meer mag duren”

Na de eerste negentig minuten van het seizoen en een 4-2-nederlaag bij een nieuwkomer in tweede nationale A mag je uiteraard nog niet spreken over een desastreuze start. Het verlies bij Oostkamp was, na een voorbereiding met in bepaalde matchen veel tegengoals, geen complete verrassing. “De eerste helft voetbalden we goed, dwongen we een aantal stilstaande fasen af en klommen we na hoekschop op voorsprong”, beweert Vanborm. “Die bonus hielden we niet lang genoeg vast. Het wordt een ander verhaal als we die 0-1 tot de rust hielden. In de tweede helft hebben wij te weinig gevoetbald. Te veel spelers waren niet op hun gewone niveau. We zijn nog aan het zoeken, zeker in onze defensie.”

Het langdurig uitvallen van eerste doelman Tom Vandenbossche is een aderlating. Net voor de start van de competitie raakte ook Lorenzo Berwouts geblesseerd. Twee pionnen die vorig seizoen in de titel van Sparta Petegem een belangrijk aandeel hadden. Of is er bij de groen-zwarten, enkele maanden na het behalen van het kampioenschap, sprake van decompressie?

Geen decompressie

“Zeker niet”, klinkt de 29-jarige flankaanvaller kordaat. “Tijdens de voorbereiding formuleerden we enkele doelen. Lang meegaan in de Beker van België hoorde daarbij, wat jammer genoeg mislukte. In de competitie opnieuw meedraaien in de top vijf van het klassement is een andere ambitie. Denk dat we in onze defensie het juiste viertal nog niet vonden. Op Oostkamp was Pieter De Wulf rechtsachter, Robbe Vandenheede linksachter, Sam Blancke en Thomas Vande Velde centrale verdedigers. Trainer Bert Dhont heeft Brian Vercruysse en Kenzo Verheuge achter de hand. Ik vermoed dat onze coach tegen Merelbeke iets anders zal proberen.”

Merelbeke hield op de eerste speeldag titelfavoriet Lokeren-Temse in bedwang (2-2). Om niet te moeten achtervolgen houdt Sparta best de drie punten thuis. “Druk is een groot woord, maar het mag natuurlijk geen twee of drie weken meer duren voor we de juiste slagorde vonden”, beseft Vanborm.