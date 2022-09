Rienes Vanborm loodst Petegem naar eerste uitzege: “Leuk om in de regen een beetje oorlog te maken”

“Het was mijn weertje”, lachte Vanborm na de 2-3-zege. “Een beetje regen, wat oorlog maken, leuke partij. Maar het zag er niet goed uit toen de thuisploeg 0-2 ophaalde. Normaal gezien geven wij zo’n dubbele voorsprong nooit uit handen. Oudenaarde kreeg heel weinig kansen. Alleen weet je dat je Jérôme Mézine niet veel mag geven of het is prijs. Bij 2-2 dacht ik dat we er niet meer over zouden gaan. Want in de tweede helft voetbalden we niet meer als in de eerste. Voor de rust vonden we gemakkelijk de ruimtes. Precies zoals coach Bert Dhont had gevraagd en vooraf was besproken. De eerste helft waren we echt goed.”