Rienes Vanborm en Sparta Petegem sluiten ongewoon slechte reeks af: “In top drie eindigen blijft het doel”

“Nul op twaalf of één op vijftien: ik denk niet dat ik in tien jaar Sparta Petegem ooit al zo’n negatieve reeks meemaakte”, zucht Vanborm. “Dit had te maken met een samenloop van omstandigheden. Letsels, geschorsten, momenten die tegenzaten, rode kaarten, ballen die net niet binnengingen. Zowel bij leider Lokeren-Temse als in Harelbeke kregen we in de slotminuut een doelpunt tegen. Op Daknam verdienden we niet om te winnen, in Harelbeke wel. Als we daar met elf blijven, winnen we die partij altijd.”

Achtste goal

Dus moest tegen Erpe-Mere United de kentering worden ingeluid. Na amper tien minuten kon Rienes Vanborm de stand openen. “Waardoor we wellicht dachten dat het gemakkelijk zou gaan”, gaat de flankaanvaller voort. “We verdedigden wat te slap en stonden plots 1-2 achter. Een achterstand die tot minuut zeventig op het bord bleef. Dankzij een penalty en een vrije trap van Lorenzo Berwouts gingen we toch over Erpe-Mere. Ik legde de eindstand vast. Mijn achtste doelpunt dit seizoen. Ik denk dat ik aan zeven of acht assists zit. Ieder seizoen streef ik in mijn persoonlijke statistieken naar dubbele cijfers.”

Acht kaarten

Tien of meer dus. Vanborm heeft nog acht speeldagen om dit doel te bereiken. Dankzij de dertiende driepunter van het seizoen staan de Spartanen op één punt van de tweede plaats die wordt gedeeld door Jong Cercle en Oostkamp. Zaterdag maakt Petegem de korte verplaatsing naar Zulte, naar Jong Essevee.

“Een totaal andere wedstrijd dan die van zondag”, beseft Rienes Vanborm. “Wij gaan proberen nu weer een positieve reeks neer te zetten, we willen deze competitie in de top drie afsluiten. Inderdaad, als uittredend kampioen zijn we dat aan onszelf verplicht. Tot nog toe heb ik twee matchen gemist, telkens door een gele strafdag. Ik zit intussen aan acht gele kaarten. Ik weet het, voor een aanvaller is dat veel. Er steken een paar gele kartons tussen die ik sterk in twijfel trek of ze terecht waren. Die reeks mag nu stoppen. Ik hoop dat ik geen wedstrijd meer moet missen.”

