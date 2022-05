Riemst, Bilzen en Peer: de Benelux Tour heeft interessant Limburgs luik

Slotakkoord in Beringen

Twee weken later kent de Baloise Belgium Tour zijn slotakkoord in Limburg. Net als vorig jaar eindigt de Ronde van België in Beringen, maar dit jaar speelt de finale zich zo goed als volledig af op Limburgs grondgebied. De slotrit start in Gingelom waarna de renners via een korte Brabantse lus via Midden-Limburg naar Beringen rijden. Het lijkt opnieuw een rit voor sprinters te worden. Vorig jaar was Mark Cavendish de snelste op de Koolmijnlaan waar Remco Evenepoel zijn tweede eindzege op rij pakte.

Spurt in Peer?

Begin september doet de Benelux Tour drie Limburgse gemeenten aan. Op 1 september eindigt de vierde rit in Peer. De kans dat er op op de Steenweg Wijchmaal gesprint wordt voor de winst, lijkt groot. De plaatselijke ronde is vlak, ideaal dus voor de sprintersploegen. Voor het geval Mark Cavendish er op 1 september bij is: hij weet hoe het voelt om te winnen in Peer. De Brit was in 2008 de snelste tijdens de Nacht van Peer op de wielerbaan in Peer. Een dag later liggen zowel start als aankomst in Limburg. De vijfde etappe start in Riemst waarna het peloton via een pittige rit door de Zuid-Limburge en de Waalse heuvelzone naar Bilzen trekt. Daar was de Australiër Caleb Ewan vorig jaar de snelste.