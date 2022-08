Ridwane M’Barki (FCV Dender) na vlotte bekerwinst tegen RFC Wetteren: “Competitieduel op RWDM wordt andere koek”

Het klassenverschil was meteen duidelijk. Het duo Van Oudenhove-M’Barki was onhoudbaar voor de Wetterse defensie en het was geen toeval dat beide spelers voor het vroege openingsdoelpunt zorgden. Van Oudenhove haalde vernietigend uit nadat hij door M’Barki perfect werd aangespeeld. Van Oudenhove nam kort daarop de bezoekende defensie in snelheid en besloot uit een scherpe hoek naast. De beste mogelijkheid was voor Atteri, maar de jonge spits besloot onbeholpen over. M’Barki bleef zich in de kijker spelen en haalde fors uit, maar doelman Steelant reageerde attent.

Vroeg in de tweede helft diepte de thuisploeg de kloof verder uit. M’Barki verschalkte doelman Steelant met een verrassend schot. Atteri zorgde op aangeven van M’Barki voor nummer drie. Van Oudenhove kopte een open kans over en de ingekomen Rajsel legde met een plaatsbal de 4-0-eindstand vast.

“Ik zat wat minder fris na een zware voorbereiding en respecteerde voor de openingsmatch tegen Lommel de keuze van de coach”, zei M’Barki. “Ik was er voor verantwoordelijk dat ik niet in de ploeg stond. Ik moet me beter focussen en niet met randzaken bezig zijn. Tegen Wetteren kreeg ik een nieuwe kans en ik zat meteen goed in de match. Het liep tegen de tweedenationaler vlot. Met een doelpunt en twee assists heb ik op een gepaste manier gereageerd. Het seizoen is lang en ik ben ervan overtuigd dat ik voldoende speelkansen zal krijgen om me te bewijzen. Ik had vorig seizoen mijn aandeel in de promotie en wil me nu op een hoger niveau manifesteren. Tegen RWD Molenbeek zal het uiteraard andere koek zijn als tegen Wetteren. De Brusselse club is titelkandidaat en heeft zeer veel kracht in de ploeg. Het wordt vrijwel zeker een keihard bevochten wedstrijd met felle duels.”

“Of de druk groot is na de nederlaag in de eerste match? Ik wil erop wijzen dat het zware verlies tegen Lommel niet de juiste weergave van het spelbeeld was en we in deze reeks zeker ons mannetje zullen staan. Als we een mindere start kennen, mogen we zeker niet in paniek slaan. Als we niet in de eerste zes eindigen, is er geen man over boord, want er is slechts één daler.”

Dender: Gies, Smet, Cools, Borry, Jourquin (58' Vanbelle), Houdret (73'Rajsel) , Rowell (73' Rôdes), Hens (58' Fofana), Van Oudenhove, Atteri (58' Lallemand), M’Barki.

Wetteren: Steelant, Vispoel, Claeys, Heymans, Boudry (73' Dangremont), Telen, Vandekerckhove (67' Van Laere), Lamrani, Willemyns (46’ De Caigny), Mitu (46' Godfrinne), Van Calenbergh (46’ Van Hoecke).

Doelpunten: 4' Van Oudenhove (1-0), 51' M’Barki (2-0), 55' Atteri (3-0), 78' Rajsel (4-0).

Geel: geen