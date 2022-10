Ridwane M’Barki (FCV Dender) grijpt tegen Club NXT zijn kans: “Ondanks weinig speelminuten nooit aan mezelf getwijfeld”

FCV Dender sloot de heenronde in de Challenger Pro League na winst tegen Club NXT af op de achtste plaats met veertien punten uit elf wedstrijden. Rekening houdend met de mislukte competitiestart is dat voor de promovendus een succes. “We verloren in de jongste zes matchen slechts één keer tegen SK Beveren”, merkte coach Regi Van Acker op.

De opstelling van de ploeg voorspellen bij de Waaslander is dit seizoen geen sinecure. Deze keer verbaasde en verraste hij tegen Club NXT vriend en tegenstander door Rowell en M’Barki aan de aftrap te brengen. “Op Anderlecht stelde ik vast dat we op het middenveld te weinig voetballend vermogen hadden”, zei Van Acker. “Daarom opteerde ik voor Rowell die een goede pass in de voeten heeft. Met M’Barki wilde ik meer diepgang in ons spel verkrijgen.” En of dat plannetje lukte. De flankaanvaller speelde in zijn eentje de Brugse defensie murw. De spits met Marokkaanse roots had zeer lang moeten wachten op zijn kans. Het was van 20 augustus op RWD Molenbeek geleden dat hij mocht starten.

“Ik heb al die tijd nooit aan mezelf getwijfeld en geduldig op mijn kans gewacht”, aldus de matchwinnaar. “Dat was bij momenten soms zwaar en frustrerend, want bij invalbeurten van gemiddeld vijftien minuten is het moeilijk om je te bewijzen. Toch wist ik dat ik het niveau van de reeks aankon, want ik speelde in een ver verleden met Lommel SK in 1B.”

Het was op geen enkel moment te zien dat het M’Bakri aan matchritme ontbrak. Hij vatte de wedstrijd op kruissnelheid aan. “Ik ben een explosief type en heb het ritme meteen te pakken”, gaat M’Barki verder. “Ik denk wel dat ik met een doelpunt en een assist mijn visitekaartje heb afgegeven. Ik betekende voor de ploeg een meerwaarde en heb ze aan een belangrijke driepunter geholpen. Ik speel hier zeven jaar en de fans weten wat mijn kwaliteiten zijn. Ze hebben me graag en dat is wederzijds. Ik moet coach Van Acker bedanken voor de kans die ik heb gekregen. De afspraak was dat ik voluit zou gaan en gewisseld zou worden als ik leeg gespeeld was. Vandaar de wissel op het uur. Ik ga er niet sowieso vanuit dat ik volgende week tegen RWD Molenbeek zal starten, maar zal op training uiteraard keihard werken om mijn stek in de ploeg te behouden.”