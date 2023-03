Ridwane M’Barki en FCV Dender met vertrouwen naar Lommel: “Iets meer ademruimte, maar niet op onze lauweren rusten”

voetbal challenger pro leagueFCV Dender gaat in zijn tweede wedstrijd in de play-downs op bezoek bij Lommel SK. De Noord-Limburgers voeren het klassement aan met tien punten voorsprong op de blauwhemden. Dender trekt na de zege tegen Virton met vertrouwen naar de ex-ploeg van coach Timmy Simons en Ridwane M’Barki.

De Belg met Marokkaanse roots kreeg van de nieuwe coach tegen de Luxemburgers een basisplaats. Onder de vorige coach Regi Van Acker zat hij meer dan hem lief was op de bank. “Het was mijn zesde basisplaats van het seizoen”, vertelt M’Barki (28). “Als je naast de ploeg staat, is dat uiteraard nooit plezant. Ik respecteerde de keuzes van de vorige coach Regi Van Acker en had met hem een goede verstandhouding. Dat ik meteen het vertrouwen kreeg van de nieuwe trainer Timmy Simons is een ferme opsteker. Mooi dat ik ook vroeg in de wedstrijd kon scoren, want dat gaf me vleugels. Ik weet intussen dat Olivier Myny zijn voorzetten strak voor doel trapt en ik was aan de tweede paal op het gepaste moment aanwezig om gevat te anticiperen.”

De zege tegen Virton was uiteraard zeer belangrijk, maar M’Barki gaat samen met zijn ploegmaats uiteraard niet meteen achterover leunen. “De kloof van acht punten voorsprong op de hekkensluiter geeft ons wat meer ademruimte, maar de competitie is nog lang niet gestreden. We mogen zeker niet op onze lauweren rusten. Het is wel goed dat we een einde hebben kunnen maken aan een slechte reeks van één punt op 24, want die slechte resultaten zorgen voor muizenissen in de hoofden van de spelers.”

Nieuwe wind

“Sedert de komst van de nieuwe coach Timmy Simons en zijn assistent Gino Caen waait er een nieuwe wind in de club. Iedere trainer legt zijn accenten op een andere manier. De aanpak van de nieuwe coach slaat aan. Het komt er nu op aan op Lommel SK een verlengstuk te breien aan de zege tegen Virton. De Noord-Limburgers kunnen uiteraard niet meer degraderen en hebben niks meer te winnen of te verliezen. Misschien pleit dat in ons voordeel.”

“Nog niet zo lang geleden speelden we aan de Gestelse Dijk in de reguliere competitie tegen mijn ex-club 1-1-gelijk na een degelijke prestatie. Het is zeker een tegenstander die we aankunnen. Als we net als tegen Virton meteen druk naar voor zetten, dan kunnen we Lommel in de problemen brengen.”

Middenvelder Kenneth Houdret (29) verlengde zijn contract met twee seizoenen.

Lees ook: meer voetbal in de CPL