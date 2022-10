Ridgy De Smedt verklaart nul op negen van KFC Edeboys: “Te veel fouten op de beslissende momenten”

voetbal tweede provinciale BIn tweede provinciale B ging KFC Edeboys zondagnamiddag met 4-1 onderuit bij VCE Houtem. Door de derde opeenvolgende nederlaag zakken Ridgy De Smedt en co naar de veertiende plaats in de stand.

KFC Edeboys keerde zondag met lege handen huiswaarts na een zware 4-1-nederlaag tegen VC Eendracht Houtem. “De cijfers zijn overdreven”, nuanceert viceaanvoerder Ridgy De Smedt. “We gingen wel met een achterstand de rust in, maar kwamen scherp uit de kleedkamers.”

“De eerste twintig minuten van de tweede helft waren we baas. Daarin maakten we onze kansen niet af. We gingen voluit om weer in de match te komen, pakten nog twee goals en Houtem kreeg een goedkope strafschop cadeau van de scheids.”

Key moments

Na een degelijke start met vier op zes verloor Edeboys zondag al voor de derde keer op rij. “Op vlak van resultaten is dit een dipje”, analyseert De Smedt. “Ons voetbal is niet eens zo slecht. We maken vooral te veel fouten in de ‘key moments’, op de beslissingen momenten. In een hele goede voorbereiding tegen voornamelijk eersteprovincialers slaagden we erin een goeie organisatie neer te zetten en weinig doelpunten te pakken.”

“Dat trokken we door met een degelijke competitiestart. We klopten Maarkedal met 1-0 en speelden gelijk tegen Schelde. Daarna verloren we met 4-0 van een sterk Nokere-Kruishoutem, 1-2 van SV Melsen en afgelopen weekend nog met 4-1. Tien goals in drie matchen is veel.”

“Van die nul op negen wordt niemand gelukkig. We wisten dat we met Nokere-Kruishoutem, Eendracht Houtem en nu KSV Geraardsbergen een aantal zware kleppers kregen, maar we hunkeren stilaan weer naar een overwinning.”

Linkerkolom

Door die recente dip is Edeboys weggezakt naar de veertiende plaats in de stand. “Er is genoeg kwaliteit om rond de vijfde plaats te spelen en niet onderaan te bengelen. Denderleeuw, Geraardsbergen en Nokere-Kruishoutem zijn sterker en zullen voor de prijzen spelen. Ons doel is die linkerkolom.”

“We hebben wel wat pech gekend met blessures, maar stilaan keert iedereen terug. Onze kapitein Jonas Schouppe miste de volledige voorbereiding, maar viel afgelopen weekend al in. Mattis Even traint alweer mee en Arthur Lorré is ook fit. Nu is het nog wachten op Jonas Haentjens.”

Lees ook: meer provinciaal voetbal