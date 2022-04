Rico Coeckelbergs redt punt voor Turnhout tegen Zwarte Leeuw: “We hebben de match volledig gedomineerd”

De bezoekers waren al heel snel op achtervolgen aangewezen in Rijkevorsel. “We wisten dat Zwarte Leeuw heel gevaarlijk was op spelhervattingen en dat is ook gebleken”, vertelt Coeckelbergs na afloop. “Al waren we niet van slag door die vroege opdoffer. Na de 1-0 hebben we de wedstrijd bijvoorbeeld resoluut in handen genomen. Zo waren we constant de betere ploeg en hebben we de match volledig gedomineerd. Daarom ben ik ook absoluut niet tevreden met dit gelijkspel, want er zat veel meer in. We hebben na de 1-1 alleen iets te weinig gebruik gemaakt van de sterke punten van Berne (Jacobs, red.), die net als ik was komen invallen.”

Job gedaan

Coeckelbergs pikte wel opnieuw zijn goaltje mee. “Dat is leuk, maar ik had nog veel liever gewonnen. En daar hebben we ook de kansen voor gehad. Ik trouwens ook, want ik liet nog een tweede goede mogelijkheid onbenut. Anderzijds is het wel tweede week op rij dat ik scoor als invaller. Zo stond ik vorige week tegen De Kempen (2-0-zege, red.) amper één minuut op het veld toen ik raak trof. Welke rol de trainer dus ook voor mij in petto heeft. Hij kan altijd op mij rekenen. Of ik nu start of inval, ik probeer telkens mijn steentje bij te dragen en liefst met een doelpuntje. Dat is tenslotte mijn job als spits.”

Geen al te slechte zaak gedaan

Coeckelbergs en co. houden Zwarte Leeuw, dat voor dit slechts één plaats achter Turnhout stond, zo op vier punten. “Al bij al doen we zeker geen slechte zaak. Anderzijds zijn Termien en Nijlen wel genaderd tot op twee punten, maar dat geen excuus zijn. We gaan er alles aan doen om onze plek in top vijf te behouden om zo een eindrondeticket te kunnen bemachtigen. Niet dat dat voor het seizoen de doelstelling was, maar we hebben het beter gedaan dan verwacht en daarom zou het bijzonder jammer zijn om met lege handen achter te blijven.”

