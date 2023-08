Richie Sagrado (OHL): “Mijn eerste kopbaldoelpunt ooit”

voetbal challenger pro league Sam De Grand na de 0-1-zege van Lommel in Oostende: “We hadden de beste kansen”

Lommel SK heeft het nieuwe seizoen ingezet met een driepunter op het veld van KV Oostende. Het was een zuinige zege, want het enige doelpunt viel in de 90ste minuut. Maar wat een beauty was het schot van Zalán Vancsa die daarmee de Lommelse kansen toch kon verzilveren. “Dit is niet gestolen, we hadden de beste kansen”, vertelt Sam De Grand. “Voor dit resultaat hadden we op voorhand getekend, want de kustploeg was allerminst een hapklare brok.”