Richie Sagrado en OHL vieren gelijkspel als zege: “Mijn eerste kopbaldoelpunt ooit”

Amélie Van Impe sterk op het ITF-profcir­cuit: "De puzzelstuk­ken vallen in elkaar"

Ze won vorige maand haar eerste proftoernooi, speelde vorige week de halve finale op het W25-toernooi van Koksijde en staat nu in kwartfinale in Duffel: de net 19-jarige Amélie Van Impe is op het ITF-circuit aardig op dreef. “De lat mag hoog liggen. Ik wil tegen het einde van het jaar richting WTA top 300 evolueren”, zegt ze.