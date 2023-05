Ricardo Kessels en Sporting Hasselt gaan onderuit tegen Jong Cercle Brugge: “Ze waren dodelijk efficiënt”

BASKETBAL BNXT LEAGUE Zo vader, zo zoon: Glenn Van Buggenhout ziet Jo doorbreken bij Kangoeroes Mechelen

Basketbal zit in het bloed bij de familie Van Buggenhout. Glenn Van Buggenhout speelde eind jaren 70 en begin 80 voor het grote Racing Maes Pils Mechelen. Meer dan veertig jaar later staat de opvolging klaar aan de Winketkaai. “Het is mama Lien die het kloppend hart is, zij zorgt voor alles”, zeggen Glenn en Jo Van Buggenhout in koor.