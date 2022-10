Ribeiro Costa wil vorm doortrekken: “De titel is het grote doel”

Zijn gebrek aan statistieken dit seizoen begon ook al in het hoofd van de Braziliaan te spoken. “Het was al een tijdje geleden dat ik nog kon scoren of een assist kon geven”, aldus Ribeiro Costa. “Ach, ik werk elke dag hard, dus wist ik wel dat het ooit zou komen. Mijn ploegmaats zijn me altijd blijven steunen, ook dankzij hen kon ik deze prestatie op de mat leggen.” Aanvallers zijn meestal goalgetters, maar Ribeiro Costa haalt ook het nodige plezier uit assists. “Het doet natuurlijk deugd om ploegmaats te laten scoren. Voor aanvallers is het altijd leuker om te scoren, maar ik kan ook genieten van assists.” Al met al blijft vooral de ploegprestatie tegen Lierse Kempenzonen hem bij. “Ik ben echt tevreden voor de ploeg. We hebben het heel goed gedaan. Niet alleen aanvallend, maar ook verdedigend. Dit was een referentiematch, Lierse is een goeie ploeg. Als we thuis spelen, moeten we altijd de drie punten pakken. Dat is het allerbelangrijkste. We wisten dat we hen meteen onder druk moesten zetten. We kregen meteen kansen en waren efficiënt, iets wat niet altijd dit seizoen lukte.” Na die 5-0 is de ambitie duidelijk. “De titel is uiteraard het grote doel. Er zijn natuurlijk nog andere goeie ploegen en het seizoen is nog lang.”