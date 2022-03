Rhodienne-De Hoek doet dankzij winning goal van Mathieu Thibaut tegen Erpe-Mere United nog volop mee: “Alles is nog mogelijk onderaan”

“We begonnen niet slecht aan de wedstrijd”, luidt de analyse van Mathieu Thibaut. “Het meeste balbezit was voor ons en we creëerden ook een drietal mooie kansen. Spijtig genoeg konden we ze niet afwerken. Aan de overkant moest onze keeper geen gevaarlijk werk onschadelijk maken. We stonden goed en gaven ook niks weg.”

In minuut 42 maakte Thibaut er 1-0 van. “We recupereerden de bal in het midden. Scheerens en Cannaerts zetten dan een mooie actie op de rechterflank op. Ik kreeg de bal van Cannaerts in de zestien, kon een schijnbeweging doen om mijn verdediger uit te schakelen en trapte in de linkerhoek binnen. We gingen dus rusten met een verdiende voorsprong.”

“Net na de pauze was Erpe-Mere gedurende vijftien minuten gevaarlijker en moesten we goed attent blijven. Dankzij goed werk van onze doelman konden we de nul houden. Nadien bleven we verder spelen met een compacte blok en konden we zelf nog kansen creëren, maar het bleef uiteindelijk 1-0.”

Zeven finales

“Het was een goede wedstrijd. We wisten dat het geen gemakkelijke tegenstander ging zijn en we moesten de drie punten thuishouden. Dat hebben we goed gedaan. Met dank aan de vele supporters die ons heel de match goed hebben gesteund.”

“Het was een zeer belangrijke zege tegen een ploeg die toch in de top 5 staat. Het blijft heel spannend in het klassement. Alles is nog mogelijk onderaan. We bekijken het match per match op en gaan zo verder doen. We zien nadien wel waar we zullen eindigen, maar de hele ploeg is gemotiveerd om mooi te eindigen.”

Rhodienne-De Hoek pakt de laatste weken, met tussendoor wel een nederlaag tegen Jong Lede, punten. “We hadden al eerder punten moeten pakken, maar werden niet beloond voor wat we toonden jammer genoeg.”

“Het worden nog zeven finales en het zal niet gemakkelijk worden, maar we gaan alles geven. De manier waarop is op dit moment niet echt belangrijk. Natuurlijk proberen we elk weekend verzorgd voetbal te brengen, maar punten pakken, blijft nog altijd het belangrijkste”, zegt Thibaut.