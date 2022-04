Reyners viert contractverlenging met eerste profgoal: “Eindelijk die nul van de tabellen”

Hij was er al een tijdje naar op zoek. “Eindelijk heb ik die nul kunnen wegwerken. Dat doet deugd, want vaak was het net niet. Ik kwam al een paar keer de paal, de lat of een uitstekende keeper tegen. Nu zat er een beetje meeval bij, maar dat mocht ook eens.” Het gaf Waasland-Beveren opnieuw wat geloof, maar bij RWDM keepte Théo Defourny een sterke partij. “Na die goal hebben we zeker nog mogelijkheden gehad. Indien we ook nog de gelijkmaker hadden kunnen maken, zat de overwinning er nog in. Die keeper van RWDM heeft er enorm veel uitgehaald.” Reyners viel sinds enkele weken naast de basis. “Natuurlijk is dat jammer dat ik niet meer in de ploeg sta, maar dat gebeurt iedereen wel eens. Als ik de kans krijg dan probeer ik altijd het tegendeel te bewijzen. Dat heb ik gisteren ook geprobeerd.”

Optie gelicht

Bij Waasland-Beveren geloven ze wel in de youngster. Het beste bewijs? Onlangs werd de optie in zijn contract gelicht. “Hoe ik de toekomst zie? De optie in mijn contract werd gelicht, dat is een blijk van vertrouwen. Ik hoop dat ik volgend jaar een goeie voorbereiding kan meemaken en als basisspeler kan starten.” Het wordt alvast helemaal anders met de vernieuwde formule van 1B. Geen vier wedstrijden tegen dezelfde zeven tegenstanders, maar een normale heen- en terugronde met play-offs. De competitie wordt uitgebreid met vier beloftenploegen. “Ik vind het zeker interessant om meerdere ploegen in de reeks te hebben. Ook voor de beloftenteams is het een goeie manier om ervaring op te doen. Ik had het zelf ook graag meegemaakt toen ik nog bij de beloften van Genk zat.” Uiteraard is er ook een risico voor de volwaardige teams in 1B “Je kan eigenlijk enkel verliezen. In die matchen mag je geen punten laten liggen. Zeker in het eerste jaar niet. Die jongens kunnen voetballen, maar zullen nog fysiek minder sterk zijn.”