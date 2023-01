Renzo Lingier en SK Snaaskerke strijden opnieuw voor het behoud: “Het is onderaan elke week knokken voor de punten”

“Bij de start van het seizoen hadden we het moeilijk om een match te beslissen”, stelt Renzo Lingier. “We hadden veel moeite om doelpunten te maken en verloren zo wedstrijden, waarin we het eigenlijk verdienden om punten te pakken. De voorbije weken lukt het ons al iets vlotter om te scoren. Waar we vroeger nog te weinig het overzicht behielden en onbezonnen op doel trapten, zien we nu steeds vaker onze ploegmaats rondom ons en gunnen we de best gepositioneerde speler het doelpunt. Zo pakten we drie thuismatchen op rij de volle buit: dat zijn gouden punten in de strijd om het behoud. Eveneens opmerkelijk, want de eerste maanden pakten we alleen maar punten op verplaatsing. Het doet deugd dat we onze supporters nu drie keer na elkaar konden plezieren.”