Renzo Flebus helpt Kontich met twee treffers aan tien op twaalf: “Alles valt stilaan in zijn plooi”

voetbal eerste provincialeKontich boekte zaterdagavond thuis tegen hekkensluiter Herselt (3-0) een derde zege in vier matchen. Renzo Flebus, goed voor twee treffers, en co. zetten zo hun opmars in het klassement verder.

Kontich was duidelijk een maatje te groot voor Herselt. “De score had zelfs nog een pak hoger kunnen oplopen”, vertelt Flebus. “We hebben de bezoekers bij momenten bijvoorbeeld helemaal weggespeeld. Anderzijds zijn we het ook gewoon aan onze stand verplicht om thuis tegen de rode lantaarn geen steek te laat vallen. Daarom hadden we Herselt ook absoluut niet onderschat, want we wilden niet de eerste ploeg zijn die tegen hen zou verliezen.”

Goede test

Voor Kontich was het de derde zege in vier matchen. “Terwijl het in het begin van het seizoen nog wat zoeken was, begint alles stilaan in z’n plooi te vallen en zijn we duidelijk aan het groeien als ploeg. Al moeten we ook zeggen dat we de laatste weken misschien niet het allermoeilijkste programma hebben gekend. Op dat vlak wordt de trip naar Antonia, dat vlak voor ons staat in het klassement, komend weekend een goede test om te zien waar we nu echt staan.”

Flebus was zaterdagavond goed voor twee van de drie Kontichse treffers. “Dat is leuk voor mezelf en ook voor mijn statistieken is dat mooi meegenomen, maar het belangrijkste is dat we gewonnen hebben. Na een moeizaam begin vind ik trouwens ook steeds beter mijn draai. Ik heb in elk geval nog geen seconde spijt van mijn overstap. Bij Kontich mag ik dan misschien wel op een iets lager niveau spelen dan de afgelopen seizoenen bij Lille, maar hier heb ik wel het plezier in het voetbal helemaal teruggevonden. Zo beschikken we bijvoorbeeld over een ontzettend toffe groep.”

Niet bezig met klassement

Flebus gelooft ook duidelijk in de kwaliteiten van Kontich. “Met het spelersmateriaal dat er rondloopt, mogen we absoluut een plaatsje in de bovenste regionen van het klassement ambiëren. Anderzijds moeten we na onze mislukte start ook niet te veel met het klassement bezig zijn. Laat ons maar gewoon doorgaan op het elan van de voorbije weken en dan zullen we sowieso nog wel een serieuze sprong maken in de stand.”

