Renzo Demeulenaere (SV Moorslede): “Super dat we een reeks hoger nog steeds in de running zijn voor een eindrondeticket”

“Niemand die een dergelijk positief scenario voor dit seizoen had verwacht”, stelt de in Wervik wonende Renzo Demeulenaere. “Vorig seizoen eindigden we als vierde in derde provinciale A en door de late promotie van SV Rumbeke naar derde nationale mochten we ook een laattijdige promotie vieren. We hoopten dan ook op een rustig en probleemloos seizoen in tweede provinciale en dat is ons meer dan aardig gelukt. Het is super dat we een reeks hoger nog steeds in de running zijn voor een eindrondeticket.”

Mooi verjaardagscadeau

“De laatste weken waren we goed bezig maar na de 1-3-thuisnederlaag van vorige week tegen RC Bissegem vreesde ik voor een eventuele terugval. Met nog een vijftal matchen te gaan, zou het zonde geweest zijn om dit mooie seizoen in mineur te beëindigen. Mijn spelers zorgden echter zaterdagavond voor een gepast antwoord en speelden een sterke partij op het veld van Zwevegem Sport. Een soliede tegenstander die het ons vooral in de tweede helft niet gemakkelijk maakte. Mijn mannen hielden echter kranig stand en boekten er een prachtige 1-2-zege. Misschien wel een eerder gevleide zege maar zeker een heel mooi verjaardagscadeau voor mij want zaterdag werd ik er 47.”

Topper tegen Dottenijs

In Moorslede kijkt men al uit naar de volgende opdracht want komende zondag komt leider Dottenijs op bezoek. “In de heenronde kregen we van Dottenijs een echte voetballes want we gingen er met 5-1-cijfers de boot in. Een bijzonder sterk geheel en het is dan ook logisch dat ze bovenin staan. Het wordt voor ons een mooie maar ook lastige uitdaging maar we zullen zeker geen geschenken aan de leider uitdelen. We hebben zondag niets te verliezen en dat geldt voor al onze resterende wedstrijden. Als mijn spelers met de juiste mentaliteit die eindsprint aanpakken, dan zit er misschien zelfs nog een eindrondeticket in. Dat zou uiteraard de absolute kers op de taart zijn.”