Renzo Demeulenaere (SV Moorslede): “Op de valreep toch nog promotie naar tweede provinciale”

“Uiteraard gaat al onze dank uit naar SV Rumbeke, dat die interprovinciale eindronde tot een goede einde wist te brengen”, stelt oefenmeester Renzo Demeulenaere, die net zijn tweede seizoen als T1 van SV Moorslede achter de rug heeft. “Door de drie stijgers naar derde nationale waren er al tal van extra stijgers, maar uiteraard hielden we ook de uitslagen van zowel Blankenberge, Boezinge en Rumbeke in de interprovinciale eindronde in de gaten. Rumbeke slaagde er finaal in om die poort naar derde nationale open te beuken en daar zijn wij deze club enorm dankbaar voor.”

Ontgoocheling na uitschakeling

“We waren met gezonde ambitie aan de competitie gestart en het halen van de eindronde was toch ons objectief”, beklemtoont Renzo Demeulenaere. “We speelden een prima seizoen en waren ook tevreden dat we die eindronde bereikten. Het halen van de finale was quasi een zekere garantie op promotie en vandaar dat de ontgoocheling in ons kamp groot was toen we in de halve finale nipt uitgeschakeld werden door Beselare na twee goede prestaties. We keken in feite de voorbije dagen al enthousiast uit naar een nieuw seizoen in derde provinciale, maar op de valreep kwam dan toch het goede nieuws van die promotie.”