Renzo De Gaspari (T2) gaat met Achel resoluut voor een Europees ticket: “De goesting is heel groot”

Loto Volley LigaTectum Achel verzekerde zich zaterdag van de eerste plaats in de challenge play off. Daarmee zit het het seizoen van Achel er nog niet op want de Noord-Limburgers zijn nog in koers voor een Europees ticket. Daarvoor moeten de Avoc-jongens het in een eerste match opnemen tegen het nummer zes uit de champions play off. “Nu we zover zijn, gaan we er voor 100% voor”, vertelt Renzo De Gaspari. De ex-spelverdeler van ereklasser Zonhoven blijft ook volgend seizoen op post in Achel.

Renzo De Gaspari is aan zijn eerste seizoen als T2 in de hoogste afdeling bezig. “Correctie: het is zelfs mijn eerste seizoen als assistent, daarvoor was ik altijd hoofdcoach”, zegt de Lommelaar. “In het begin was het een beetje zoeken, kwestie van mijn plaats te kennen. Ik heb een goede band met T1 Jan, al geef ik toe dat het ook wel leuk was om vorig week nog eens als hoofdcoach langs de lijn te kunnen staan. Ik vorm een goed duo met Jan, de klik is er en daarom blijf ik ook volgend seizoen graag in Achel.”

Naar Europa?

Het zou zomaar kunnen dat De Gaspari dan met Achel Europa induikt. Voor de tweede keer, want de Tectum-jongens speelden vorig seizoen hun eerste Europese campagne. “We hebben alleszins heel veel goesting in dat Europese ticket. Ik denk dat we zeker een goede kans maken. Guibertin kennen we van de voorbije weken en zoals de kaarten nu liggen, spelen we onze eerste wedstrijden waarschijnlijk tegen Menen. Of het moet zijn dat de West-Vlamingen nog verrassen. Wij moeten alleszins alles blijven geven. Ik geloof erin, zeker nu we zover zijn.”

Niveauverschil

Renzo De Gaspari speelde zelf heel wat seizoenen in de hoogste afdeling bij het toenmalige Zonhoven, de club waar ook Wout Wijsmans zijn eerste volleybalstapjes zette. Herkent hij de topklasse van weleer. “Absoluut niet. Er is veel veranderd. Ik heb heel wat jaren veraf gestaan van dit niveau, er zijn dus wel wat gaten in de herinneringen. In mijn tijd was een ploeg als Zellik de top, maar als ik me goed herinner was het niveau van die ploeg in niks te vergelijken met wat Roeselare nu laat zien. Ja, Liga A is een stuk sterker geworden.”