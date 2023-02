Rens Verhooghe (Winkel Sport): “We hebben pijnlijke en hectische weken doorgemaakt”

“Hopelijk zijn die hectische weken nu wat voorbij”, stelt de 27-jarige Rens Verhooghe, linksachter en beroepshalve leraar lager onderwijs. “Hetgeen we meemaakten de voorbije weken is heel moeilijk te vatten, heel moeilijk te verwerken. Het verlies van Arne, onze doelman van de B-ploeg, kwam ontzettend hard aan. De A- en de B-ploeg trainen altijd op dezelfde avonden, iedereen kent iedereen. Wanneer je de dag na de begrafenis van Arne dan moet voetballen, weegt dat op alle spelers en de entourage. En in die match verloren we Gauthier Libbrecht met een zware beenblessure. De match lag een half uur stil en daarna was het niet evident om opnieuw die volledige focus op het voetbal te zetten.”

Belangrijke zege

“Tegen Francs Borains, toch één van de toppers in onze reeks, konden we een 0-1-achterstand ombuigen in een 2-1-overwinning. Een broodnodige zege, want de laatste weken kenden we qua resultaten alvast een mindere periode en waren we in de stand wat aan het wegzakken. Stilaan zagen we de ploegen onder ons wat dichterbij sluipen, zodat we die beweging bergaf moesten afremmen. De winst tegen Francs Borains geeft ons wat meer ademruimte. In de stand staan we dertiende met 29 punten en is er toch al een kloof van negen punten met de zeventiende. Het was trouwens onze eerste zege in 2023, zodat we op sportief vlak toch een goede zaak deden.”