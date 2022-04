Rens Verhooghe (Winkel Sport): “Wat een reeks: tien matchen zonder nederlaag!”

“We wisten dat het geen makkelijke verplaatsing zou worden”, analyseert linksachter Rens Verhooghe de gewonnen partij. “De Wolven mogen dan wel laatste staan maar verliezen vaak heel nipt. Ook de gebeurtenissen uit de heenronde speelden nog in de hoofden van beide teams. We verloren thuis van La Louvière maar zij stelden toen een niet-speelgerechtigde speler op zodat de voetbalbond ons uiteindelijk een 5-0-zege toewees. Onze tegenstander ging dan ook heel gretig van start in een gesloten maar felbevochten eerste helft. Voor de rust gaven we geen enkele kans weg en net voor de rust kon ik de 0-1 scoren. Mijn vijfde treffer van dit seizoen: niet slecht voor een linksachter maar op La Louvière speelde ik wel een rijtje hoger. In de tweede helft scoorde Tall de 0-2 maar zijn treffer werd wegens een voorafgaande fout afgekeurd en de thuisdoelman kreeg daarbij rood. Kort daarop besliste Boris Kudimbana de wedstrijd.”

Fantastische reeks

“We zijn aan een fantastische reeks bezig. Bij aanvang van het seizoen stond het behoud centraal maar op twee matchen van het einde staan we op een uitstekende zevende plaats. Wie had trouwens durven te voorspellen dat we dit seizoen een reeks van tien matchen zonder nederlaag zouden bijeenspelen? Wat een fenomenabele reeks! Onvoorstelbaar toch in een sterke reeks als eerste nationale waar heel wat tegenstanders toch over veel meer budget dan Winkel beschikken. Wij trainen slechts drie keer per week omdat haast iedereen naast het voetbal nog een dagtaak uit te voeren heeft. Ikzelf ben leraar lager onderwijs en ik vind het tof om beiden te combineren.”

Nog twee toffe duels

“Met nog twee matchen te gaan, is het einde van het seizoen in zicht. Komend weekend is er nog een leuke verplaatsing naar FC Knokke en we eindigen met een thuismatch tegen Thes Sport. Twee teams die in onze buurt staan zodat het nog een heel tof en vooral ontspannen seizoenseinde wordt.”

La Louvière - Winkel Sport 0-2

La Louvière: Fuakuingi, Fonkeu, Luhaka, Dosso (66’ Aydouni), Jobe (46’ Mukala), Ba (76’ Latranga), Sakhi, Nkou, Bentaybeb, Diakhate, Salem-Ngabou.

Winkel Sport: M. Kudimbana, Dujardin (63’ Clyncke), Reuse, Pupe, Verhooghe (82’ Doore), Dauchy, Voskanian, Deschilder, Dewaele (63’ Tall), Van de Velde, B. Kudimbana (79’ Waeghe).

Doelpunten: 43’ Verhooghe (0-1), 78’ B. Kudimbana (0-2).

Geel: Salem-Ngabou

Rood: 72’ Fuakuingi (LL). (BPN)