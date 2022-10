Renet Vanker (Maaseik) kijkt uit naar de bekercampagne: “We moeten nog beter worden”

Lotto Volley LeagueGreenyard Maaseik pakte een driepunter tegen Aalst en blijft zo ongeslagen in de competitie. De Maaslanders beginnen zondag aan een pittige reeks van zes wedstrijden. Voor elk wat wils trouwens, want naast de bekermatch op zondag staan er ook competitiewedstrijden en het eerste Europese luik op het programma. “We zitten in een goede flow. Tegen Aalst was het even moeilijk, maar we zijn blijven vechten”, vertelt Renet Vanker.

De Estse spelverdeler van Maaseik toverde woensdagavond weer enkele verrassende moves uit zijn mouw waarmee hij de Aalterse afweer op het verkeerde been zette. Maaseik had het even moeilijk tegen de Ajuinen, maar in de slotfase hielden Reggers en Protopsaltis het hoofd koel. “We begonnen nochtans goed aan de match en ik had eigenlijk verwacht dat we na eerste set vlot zouden doorstomen, maar in de tweede set stokte onze machine. Eerlijk, ik moet er de scoutingsgegevens op napluizen om te weten wat er precies misgelopen is”, zegt Vanker.

Goede start

De Maaseikenaars zetten in set drie orde op zaken en leken op weg naar een vlotte zege. De Aalsterse kat bleek dan toch meer dan één leven te hebben, want de thuisploeg moest ook in de vierde set nog stevig aan de bak. “Het was bij momenten tricky, maar dat hoort erbij. Uiteindelijk hebben we onze opdracht volbracht. Drie op drie, dat is een heel goede start van de competitie”, aldus Vanker.

De Est werd daarin bijgetreden door voormalig manager René Cortjens. “Ik heb genoten van deze wedstrijd. Mooi volleybal en we kunnen alleen maar blij zijn dat ook Aalst een sterke ploeg heeft”, klonk het bij Cortjens.

West-Vlaams tweeluik

Renet Vanker blikte ook al even vooruit naar de wedstrijden van de komende weken. De campagne begint makkelijk met de bekermatch tegen eerstenationaler Wevelgem. “Makkelijk? Ik denk het niet. We krijgen ongetwijfeld een heel gemotiveerde tegenstander over de vloer. Daarna volgt de klassieker op het veld van Roeselare. Dat wordt een interessante test, zeker met het oog op de Europese campagne. Dan moeten we er zeker staan. Op die manier kennen we dan ook al meteen de opdracht voor de komende dagen: nog beter worden.”

