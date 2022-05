Rendel Vermeulen pakt Vlaams goud op 100m en loopt persoonlijk record: “Ik kan nog een stuk sneller”

AtletiekAfgelopen zaterdag werd in Merksem het Kampioenschap van Vlaanderen afgewerkt. Junior Rendel Vermeulen (18) was er een van de grote smaakmakers. Hij pakte niet alleen goud op de 100m, maar hij scherpte eveneens zijn persoonlijk record op die afstand aan tot 10.68. “Ik kan nog een stuk sneller”, klinkt het ambitieus.

Rendel Vermeulen is een relatief nieuwe naam in de atletiekwereld. Hij speelde vroeger voetbal bij Cercle Brugge, maar concentreert zich nu al enkele jaren op atletiek. Een goeie keuze, want de Koksijdenaar ontpopt zich steeds meer tot een van de grootste sprinttalenten van het land. Afgelopen winter werd hij nationaal indoorkampioen op de 60m en de 200m bij de junioren en pakte hij op beide afstanden ook tweemaal brons op het BK alle categorieën. Met zijn chrono’s van respectievelijk 6.84 en 21.55 nestelde hij zich ook al knap in de top tien aller tijden.

Progressie

De 18-jarige atleet van MACW lijkt ook deze zomer zijn progressie voort te zetten, want in Merksem klokte hij 10.68 in de reeksen van de 100m. Daarmee deed hij tien honderdsten sneller dan zijn vorige besttijd. “Ik was heel tevreden na die wedstrijd”, zegt hij. “Ik hoopte op een tijd onder de 10.70 en dat is gelukt. In de finale lag de focus vooral op de titel en dat zorgt toch voor een ander soort wedstrijd. Ik denk dat ik net iets minder ontspannen liep dan in de reeksen, maar uiteindelijk was 10.78 wel goed voor goud en de Vlaamse titel.”

Het is vrij uitzonderlijk dat een junior de Vlaamse titel pakt op de 100m en dat maakt de prestatie van Vermeulen des te indrukwekkender. “Ik ben er uiteraard heel trots op, maar ik moet eerlijk toegeven dat enkele Vlaamse toppers zaterdag niet aan de start stonden. Maar goed, met mijn chrono van 10.68 sta ik momenteel toch vierde in België en dat zegt toch ook iets.”

Belgian Falcons

Vermeulen traint sinds september vorig jaar bij de groep van Philip Gilson. “Sindsdien heb ik vooral op het vlak van kracht een grote vooruitgang geboekt. Ik had daar vroeger nog nooit echt op gewerkt en ik merk nu dat met veel meer power loop. Ik denk dan ook dat ik nog een heel stuk sneller kan. Zowel op de 100m als op de 200m. Ik heb onder meer mijn zinnen gezet op een chrono van 10.60 op de 100m, want dat is de tijd die gevraagd wordt om deel uit te maken van het aflossingsproject van de Belgian Falcons. Daarnaast zit ik toch ook ergens met het WK U20 in mijn hoofd. Op de 100m lijkt de limiet van 10.40 niet meteen haalbaar, maar 20.98 op de 200m is dan weer een stuk realistischer. We zien wel wat het wordt”, besluit hij.

