Renato Neto(ex-AA Gent) zoekt club: “Ik denk dat clubs zich blindstaren op mijn blessure, maar ik ben volledig fit”

voetbal jupiler pro leagueZondag spelen z’n ex-teams AA Gent en Cercle Brugge nog eens tegen elkaar in de Ghelamco Arena, zelf mocht hij vorige woensdag nog eens opdraven om aan de zijde van Ronaldinho een galamatch te spelen. Intussen zit Renato Neto (30) nog steeds zonder club. De Braziliaanse middenvelder is helemaal fit en hoopt zich toch te kunnen bewijzen.

Afgelopen woensdag schilderde Milicevic nog een assist op het hoofd van Neto, een week later schuift de Braziliaan aan in het pizzarestaurant van de huidige assistent-coach van AA Gent. “Net als vroeger, hé, die goal", knipoogde Milicevic alvorens hij weer zijn zaak ging leiden.

Renato Neto zit sinds een avontuur bij Sirens FC in Malta zonder club. “Eerlijk, het niveau in Malta heeft me verrast. Er zijn daar heel wat spelers uit de Balkan en Italië aan de slag, die hebben het niveau van de competitie toch opgekrikt. Ach, het was een oplossing die last minute, in januari, uit de bus kwam. Natuurlijk twijfelde ik over de reputatie van de Maltese competitie. Als clubs dat op je cv zien staan, reageren ze meestal niet goed. Maar alles was beter dan thuiszitten en niet spelen. Ik heb daar alles gespeeld, heb er gescoord. Ik heb bewezen dat ik fit ben. Ik heb er geen spijt van.”

Bij zijn terugkeer ging hij opnieuw aan de slag bij Free Pro Players. “Dat is een geweldig project, het helpt heel wat spelers. Zo kon ik topfit naar Malta.”

Sinds kort traint hij opnieuw individueel. “Natuurlijk wordt het moeilijker en moeilijker hoe langer je moet wachten. Soms denk ik, is het het wachten nog waard? Ik heb mijn diploma van personal coach behaald tijdens de vorige periode waarin ik geen club had - in het Nederlands - en heb dus een nieuwe carrière die ik kan opstarten, eventueel in combinatie met spelen bij een amateurclub. Ik voel me daar ook niet te goed voor, Ik kom uit een familie waar iedereen hard werkt en ben altijd dezelfde gebleven. Toch kriebelt het om te voetballen, het is en blijft mijn passie.”

Koning data

“Het is moeilijker geworden om je te bewijzen. Het enige wat de clubs nu willen zien, is data. En als je geen club hebt, is dat lastig. Je kan nog zo’n goeie speler zijn, als je de kans niet krijgt om je te bewijzen, sta je nergens.” Zijn knieblessure, opgelopen bij AA Gent, speelt hem geen parten meer op het veld, maar ernaast wel. “Ik heb het gevoel dat er heel wat clubs zich blindstaren op die blessure, ook al ben ik fit. Pas op, ik begrijp de terughoudendheid van de clubs om dat risico te nemen. Maar met een test van één à twee weken, neem je als club ook geen risico. In België sta ik zeker open voor een test.”

Jong AA Gent

Sinds de beloften van eersteklassers instroomden tussen de prof- en amateurclubs, spelen er ook oudere spelers bij die teams. Denk aan David Hubert bij Anderlecht Futures, Lennart Mertens bij Club NXT en Frédéric Duplus bij Standard. “Waarom niet? Het zou een mooie kans kunnen zijn. Mensen zeiden me het woensdag ook al. Ik zou ervaring kunnen doorgeven. Ik ken ook nog wat jongens daar. Neem nu Cederick Van Daele, de kapitein. Hij stuurde me dinsdag nog voor mijn verjaardag. Ik ga zeker eens naar hun wedstrijd kijken in Oostakker.”

Ronaldinho

Afgelopen woensdag mocht hij het veld delen met Ronaldinho tijdens een galawedstrijd in de Ghelamco Arena. “Dat was een droom, iedereen van mijn stad in Brazilië heeft dat gezien en heeft me berichten gestuurd. Ik was echt geschrokken hoe nederig hij was. Zeker als je ziet wat voor een grootheid hij is in de voetbalgeschiedenis. Hij maakte tijd voor iedereen voor de wedstrijd, deelde handtekeningen uit. Hij vroeg me ook uit over Gent, hoe lang ik hier gespeeld heb en of de mensen hier nu Frans of Nederlands spreken.”

Ook de terugkeer in de Ghelamco Arena deed deugd. “Het was de perfecte avond, ik kon opnieuw samenspelen met jongens als Milicevic en Asare voor de ogen van mijn publiek. Weet je, telkens ik voorbij de Ghelamco Arena passeer, komen die herinneringen terug. Het was de perfecte manier om nogmaals goeiendag te zeggen.”

