Remko Vandamme (SV Rumbeke): “Nog altijd ongeslagen!”

De 20-jarige in Geluwe wonende Remko Vandamme is één van de nieuwkomers in de Rumbeekse selectie. “Ik zit in mijn zevende jaar integrale veiligheid in Roeselare”, stelt de ex-speler van SK Geluwe en FC Gullegem zich kort voor. “Vorig seizoen miste ik door een blessure de voorbereiding bij FC Gullegem waardoor ik het meest bij de Gullegemse beloften gespeeld heb. Naar het einde van het seizoen mocht ik enkele keer proeven van het grote werk bij het eerste elftal. Ik word meestal als spits of als flankaanvaller uitgespeeld. Mijn keuze voor SV Rumbeke was snel gemaakt. Niet zo ver van mijn woonplaats Geluwe en een ploeg in derde nationale. Mijn toenmalige coach Peter Devos bij Gullegem had me deze club aangeraden en na een eerste gesprek met SV Rumbeke en coach Geert Broeckaert bleken we snel op dezelfde golflengte te zitten. Ik kreeg snel speelkansen en het vertrouwen van de trainer want in de eerste drie competitiematchen stond ik telkens in de basiself.”

Uitzege in Wervik

“Onze eerste zege thuis tegen SV Anzegem was een opsteker voor geheel het team want voor de club is derde nationale een nieuw te ontdekken reeks. Een mooie reeks en ik vermoed dat heel wat teams sterk aan elkaar gewaagd zullen zijn. Met vertrouwen trokken we dus naar Wervik en we kwamen 0-2 voor. Onze opponent lukte nog halverwege de tweede helft de aansluitingstreffer maar we konden onze bonus tot op het einde behouden. Drie extra punten die uiteraard in het begin van de competitie meer dan welkom zijn. “

Op elan doorgaan

“Onze start hebben we zeker niet gemist want met een zeven op negen is iedereen best tevreden. Die overgang naar derde nationale was voor de club een stap in het onbekende maar we hebben die eerste matchen alvast prima verteerd. De reeds gewonnen punten kunnen ons niet meer afgenomen worden. De komende weken willen we op ons elan doorgaan en zaterdagavond zullen we dan ook voluit voor een nieuwe driepunter gaan in het thuistreffen tegen HO Kalken.”