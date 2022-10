Remko Baudewyns en HO Wolvertem Merchtem voor komst van Hamme: “Knop omdraaien en vooruit kijken”

Het seizoen van de fusieclub begon nochtans best goed met een puike zes op negen. Nadien volgde er echter een erg magere twee op vijftien met de laatste drie matchen dus zelfs geen puntenwinst meer en als klap op de vuurpijl een 6-0 pandoering afgelopen zondag bij middenmotor Wielsbeke.

“Het is, gelukkig maar, niet alledaags om zo’n score als speler of als club te moeten slikken”, opent Baudewyns. “Ik denk niet dat we al ooit zo zwaar hebben verloren. Slecht was het zeker langs onze kant al vlogen de ballen bij hen er wel heel vlot in. Ook omdat we zelf cadeaus weggaven. Dan kan je geen matchen winnen natuurlijk.”

In vraag gesteld

“Ik denk dat iedereen zich de afgelopen dagen wel in vraag heeft gesteld want we beseffen maar al te goed dat het niet goed was. Zaak zal nu zijn om de knop weer om te draaien en vooruit te kijken. Ik denk dat onze jonge groep en vriendengroep daar wel toe in staat moet zijn. Uiteindelijk verlies je zelfs beter eens een keer zwaar dan zes keer na elkaar te verliezen met 1-0. Maar dan moet je wel een reactie tonen de week nadien.”

Dun bezaaid

Niet toevallig scoorde Wolvertem Merchtem in die slechte reeks van twee op vijftien ook maar één doelpunt. Via verdediger Quansah dan nog: “Het rare is dat de ballen er op training wel vlot invliegen”, haalt de middenvelder aan. “Waarbij ik me soms zelfs afvraag hoe die ballen in doel vliegen. Maar in wedstrijden dus veel te weinig. Moeilijk te zeggen waar dat juist aan ligt. Ook ik als middenvelder besef dat mijn laatste pass er niet altijd even goed uitkomt. Bovendien zal onze spits De Boeck begin november geopereerd worden en viel afgelopen weekend ook De Keyser uit met een enkelblessure. Oliseh viel de week ervoor tegen Wervik uit met een spierblessure, maar hij was deze week wel weer op training present. We zijn heel dun bezaaid voorin dus we zullen het, net als altijd, als collectief moeten doen.”

“Iedereen kent zijn taken en als we die allemaal tot in de puntjes uitvoeren, kunnen we uit deze dip geraken. Hopelijk al dit weekend tegen Hamme natuurlijk zodat we weer gelanceerd kunnen zijn om een nieuw reeksje neer te zetten", besluit Baudewyns.