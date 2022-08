Remko Baudewyns en HO Wolvertem Merchtem kijken competitie met vertrouwen tegemoet: “Zijn heel gretig om eraan te kunnen beginnen”

“Ik denk dat we gaandeweg stappen hebben gezet in de voorbereiding en dat heeft zich de laatste weken ook vertaald in knappe resultaten”, opent de nummer negen van de fusieclub. “Domper was de snelle uitschakeling in de beker van België, maar op zich was die uitschakeling nog niets eens zo heel slecht. Het zette ons met de voetjes op de grond en toonde waaraan we nog moesten werken. We speelden nadien gelijk tegen Boka United en onze laatste zes matchen wonnen we allemaal. En dat waren toch niet de minste tegenstanders met Diest, Kampenhout, Ganshoren, Nijlen, Borght en zeker Londerzeel. Wij speelden heel goed toen al werd dat wat geminimaliseerd langs hun kant. Misschien eigen aan een streekderby (lacht).”

Geen garantie

“Al besef ik natuurlijk maar al te goed dat een goede voorbereiding geen garantie biedt op een goede competitie. Ook vorig jaar kenden we een goede voorbereiding en konden we wel enkele rondes overleven in de beker van België. Om dan uiteindelijk te beginnen met slechts één op negen aan de competitie. Dat scenario moeten we nu zeker zien te vermijden.”

“Wat de competitie betreft, zal het voor vele ploegen koffiedik kijken zijn met acht nieuwe teams”, beseft Baudeywns. “Vooral Oost en West-Vlaamse ploegen. Moeilijk in te schatten maar dat geldt voor hen natuurlijk ook. Van onze eerste vijf matchen treffen we bijvoorbeeld al meteen vier nieuwkomers. We zullen dan ook snel meer weten over het niveau van de reeks.”

Automatismen

Positief is ook dat jullie kunnen voortbouwen op de bestaande automatismen aangezien enkel Oliseh de ploeg kwam versterken en er ook amper vertrekkers waren?: “Dat klopt en dat mag toch niet onderschat worden. Ook Timothy heeft onze manier van spelen overigens al snel weten op te pikken. Net als de spelers van de beloften die de overstap maken naar de A-kern. Zij zijn enorm gretig en tillen het niveau mee omhoog. Dat was vroeger toch niet altijd het geval. Nu zijn ze wel klaar en zal onze brede kern zeker nog van pas komen. We zijn alvast heel gretig om eraan te kunnen beginnen, laat dat duidelijk zijn.”

Opklimmen

Een pronostiekje tot slot?: “Vorig jaar werden we gedeeld negende. Als je ziet dat er heel wat ploegen boven ons uit de reeks zijn verdwenen, zouden we in principe alleen maar mogen en misschien wel moeten opklimmen. Eerst zekerheid verwerven en een plaats in de linkerkolom opeisen in eerste instantie. Als dat gaandeweg kan bijgesteld worden naar een top-vijf gaan we dat zeker niet nalaten.”

De laatste oefenmatch wordt nu zaterdag gespeeld op het veld van tweedenationaler Oudenaarde. Aftrap om 18 uur.

