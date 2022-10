Reindert Berger (Schoonbeek-Beverst): “Dit 1-1-gelijkspel tegen Witgoor is een gemiste kans”

Na een akkefietje tussen thuispion Stef Reynders en bezoeker Dries Hulsmans, mocht deze laatste net voor de pauze definitief inpakken. Een uitgelezen kans, zo dachten velen althans in het kamp van de thuiskamp, op een zege en een mogelijke leidersplaats. “Die overtuiging leefde inderdaad ook bij ons. Coach Yves Beckers hield ons voor om in balbezit zo rustig mogelijk op te bouwen. Het spel breed houden en vooral de bal het werk laten doen. Op het terrein besef je plots dat zoiets veel moeilijker wordt dan voorgesteld. Nog gingen we iets te vaak de lange bal hanteren. Witgoor had bovendien voorin met Demba Janneh een gevaarlijk heerschap lopen. Ook de na rust ingebrachte Julian Calor maakte het ons verduiveld moeilijk”, besefte Berger na afloop. “Wij durfden daarom ook niet hoger te gaan spelen. Jammer van deze gemiste kans op de leiderspositie, maar als neofiet hoor je ons zeker niet klagen.”

Elk puntje is er eentje gewonnen

Wanneer je andere teams in deze reeks aan het werk ziet, moet men bij Schoonbeek-Beverst beseffen dat het puntentotaal tot dusver ook een goede stap op weg naar het behoud is. “Dat is ook zo en dat beseffen we zelf maar al te goed. Ons budget ligt een stuk lager dan een aantal andere teams in deze reeks. Dan toch nog een 10 op 15 kunnen voorleggen, is een mooie balans voor een team dat pas deze zomer voor het eerst de stap naar het nationale voetbal maakte. Laat ons gewoon rustig van week tot week werken. Punten pakken waar kan en liefst zo regelmatig mogelijk, moet de realistische uitdaging voor deze spelersgroep zijn. Wat mezelf betreft, voel ik me goed centraal achterin”, besluit de 31-jarige Berger zijn nuchtere analyse met een positieve noot.