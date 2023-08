Rein Van Helden en STVV ontvangen Anderlecht :“Ja, ik hoop dat Stayen als vanouds nog eens davert”

TV STREAMING­TIP. ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’: basketbal-heerschap­pij

Nooit was basketbal zo hot in ons land. Op de Olympische Spelen strandden de heren van de Belgische ‘3x3’ nipt op een vierde plaats en net nog werden de Belgian Cats Europees kampioen voor de ogen van een miljoen Vlaamse tv-kijkers. Maar een globale sport werd basketbal dankzij de NBA en ploegen als de Los Angeles Lakers. In ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ komt hun heerschappij aan bod.