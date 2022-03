Reguliere futsalcompetitie in laatste rechte lijn: iedereen heeft nog te winnen of te verliezen

Futsal eerste nationaleHoewel het futsalseizoen bijna ten einde loopt, zijn er nog maar twee zekerheden. Halle-Gooik, Antwerpen en Chatelet halen de top vier en Charleroi en Halle-Gooik spelen eind april de bekerfinale. Alle ploegen – ook de hogervermelde – hebben in deze slotfase nog veel te winnen. Van een goede plaats in de play-offs tot het ontlopen van de degradatie. Of zelfs beiden.

Afhankelijk van de kalender hebben de ploegen in eerste nationale nog twee of drie wedstrijden af te werken. Ook voor de Antwerpse ploegen zijn de belangen nog groot. De komende drie weken falen kan grote gevolgen hebben.

FT Antwerpen

Huidige klassering : tweede plaats (57 punten, 19 gespeelde matchen).

Programma : FT Antwerpen - Malle-Beerse (25/3), Halle-Gooik - FT Antwerpen (1/4), FT Antwerpen - Lier (15/4).

Onze prognose na de reguliere competitie : tweede plaats.

Situatie : FT Antwerpen leek helemaal klaar te zijn om te stunten in de play-offs. Met de kern die men heeft, kan dat nog altijd. Toch kan men er niet omheen dat de ploeg er een desastreuze maand heeft opzitten. De competitienederlagen tegen Charleroi en Herentals zullen zonder gevolgen blijven. Omschrijf het als een ‘accident de parcours’. De uitschakeling in de beker na een dubbele nederlaag tegen Charleroi heeft wel gevolgen en is zwaar aangekomen. Een finale missen doet altijd pijn. Het is aan de spelersgroep om de rug opnieuw te rechten en in de play-offs weer op te staan, zoals verwacht mag worden.

Manager Staf Verbeeck hoopt dat FT Antwerpen zal kunnen stunten in de play-offs.

Real Herentals

Huidige klassering : vierde plaats (33 punten, 19 gespeelde matchen).

Programma : Real Herentals - Moeskroen (25/3), Lier - Real Herentals (28/3), Real Herentals - Eisden Dorp (15/4).

Onze prognose na de reguliere competitie : vierde plaats.

Situatie : Herentals kende een matige competitiestart, maar begon aan een inhaalbeweging. Men ging voorbije Borgloon in de rangschikking en dat zal wellicht ook zo blijven. Ook Charleroi zal men kunnen afhouden. Die vierde plaats is belangrijk, omdat men dan het thuisvoordeel geniet in de kwartfinale van de play-offs. Borgloon of Charleroi wordt daarin de tegenstander. De recente winstmatchen tegen Antwerpen en Charleroi moeten het team alvast een boost hebben gegeven.

KK Malle-Beerse

Huidige klassering : tiende plaats (19 punten, 20 gespeelde matchen).

Programma : FT Antwerpen - KK Malle-Beerse (25/3), KK Malle-Beerse - Jette (15/4).

Onze prognose na de reguliere competitie : negende plaats.

Situatie : Malle-Beerse is ‘een geval apart’ in deze competitie. De ploeg kan zowel nog degraderen, als de play-offs halen. De gulden middenweg lijkt ons de meest logische voorspelling. De kans dat de ploeg degradeert, lijkt klein. Wellicht gaat men zelfs nog voorbij Moeskroen in de rangschikking, maar Eisden inhalen wordt veel moeilijker. Het is in ieder geval al knap hoe de ploeg zich na Nieuwjaar uit de acute degradatiezone heeft weggewerkt. Dat verdient respect.

Mario André Nunes Soares zal ook volgend seizoen de kleuren van Proost Lier verdedigen.

Proost Lier

Huidige klassering : elfde plaats (14 punten, 19 gespeelde matchen).

Programma : Proost Lier - Halle-Gooik (25/3), Proost Lier - Herentals (28/3), FT Antwerpen - Lier (15/4).

Onze prognose na de reguliere competitie : elfde plaats.

Situatie: Lier heeft het lot niet meer in eigen handen. De ploeg heeft een wedstrijd minder gespeeld dan de andere concurrenten onderin, wat een voordeel is. Daartegenover staat dat men minstens vijf punten moet inhalen en nog een loodzware kalender voor de boeg heeft. In de resterende drie matchen ontmoet men enkel tegenstanders uit de top vier. De Pallieters behaalden de voorbije weken en enkele keurige resultaten, maar hadden de pech dat ook de concurrentie punten pakte. Het behoud alsnog afdwingen wordt een hele uitdaging.

