Regi Van Acker (FCV Dender): “Onlogisch dat onze profs recht van arbeid wordt ontnomen”

“De clubleiding heeft nooit overwogen om gerechtelijke stappen te zetten”, legt de Waaslander uit. “Dender is altijd wel voorstander geweest de competitie te herstarten, zelfs zonder publiek en horeca en met de verplichte testen. Het probleem was dat op Patro Eisden Maasmechelen na de andere clubs dat niet zagen zitten. Er is vervolgens tussen de clubs een plan uitgewerkt om een mini-competitie te organiseren, waarin Dender samen met Patro Eisden Maasmechelen, KVK Tienen, Club Luik, SK Heist en Wezet zou strijden om de promotie naar 1B. Hierover werd met de bevoegde instanties onderhandeld.”

Intussen raakte bekend dat de Bond dat niet kan toestaan omdat het niet reglementair is. Tegen beter weten in maakt Dender werk van het behalen van de licentie voor 1B. Een jaar te laat, als je het ons vraagt, want dan was Dender en niet Lierse gepromoveerd naar 1B. Vorige week werd inzake de licentie samen met Patro Eisden Maasmechelen, FC Knokke en SK Heist met de Belgische voetbalbond rond de tafel gezeten.

Schadevergoeding

“Die jongens wordt het recht op arbeid ontnomen”, legt Van Acker uit. “Logisch dat ze willen voortspelen of als dat niet mogelijk is een schadevergoeding eisen. Het is niet logisch dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen profs in 1A, 1B en eerste nationale. Het is bovendien vreemd dat de vrouwencompetitie op het hoogste niveau wel mag doorgaan, terwijl er in de Super League weinig profs uitkomen. Om aan de licentievoorwaarden in eerste nationale te voldoen, moeten er vijf profspelers deel uitmaken van onze kern en toch worden we behandeld als amateurclubs. Begrijpe wie kan.”