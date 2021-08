Regerend wereldkampioen Diego Van Looy ontsnapt aan de dood na aanrijding op training: “Met grote snelheid aangereden door truck”

duatlonRegerend wereldkampioen duatlon Diego Van Looy is maandag op training aangereden door een vrachtwagen. De Mechelaar was zich op de Spaanse Balearen aan het voorbereiden op het WK van volgende maand in Zofingen. Hij werd in volle afdeling met zijn fiets aan een snelheid van om en bij de 60 km/u aangereden door een vrachtwagen. Van Looy werd daarbij zwaargewond en brak onder meer zijn nek. Er wachten hem minstens twee operaties en een lange revalidatie.

Diego Van Looy is aan de dood ontsnapt. Zoveel mag duidelijk zijn nadat onze landgenoot zwaar tegen de grond ging in een afdeling waarbij een vrachtwagenchauffeur tegen hem aanknalde. De inmiddels 30-jarige Mechelaar werd zwaargewond afgevoerd naar het dichtbij zijnde ziekenhuis Hospital de Manacor en daar werden meerdere breuken vastgesteld. Van Looy is er erg aan toe, maar kon toch kort reageren. “Ik ben blij dat ik nog in leven ben nadat ik aan een hoge snelheid werd aangereden door een truck. Het verdict is heftig met onder meer een gebroken nek, drie gebroken ribben en nog enkele breuken in mijn rug. Het staat nu al vast dat ik minstens twee operaties zal moeten ondergaan”, aldus Van Looy.

Zelfs als alles vlot verloopt, wacht de profatleet een lange herstelperiode, maar niemand die precies kan zeggen hoe lang deze precies zal duren. Uiteraard zal hij zijn wereldtitel in Zofingen op 19 september onmogelijk kunnen verdedigen en dat terwijl Van Looy net enorm uitkeek naar die wedstrijd. Na eerder blessureleed was hij nog maar een goede maand opnieuw aan het trainen. “Ik wou er alles aan doen om in Zwitserland mijn wereldtitel te verdedigen”, aldus Van Looy nog.

Stage

De Mechelaar was naar de Spaanse Balearen afgezakt om er een stage af te werken ter voorbereiding op het WK. Hij zei onder meer af voor de Embrunman-triatlon in Frankrijk afgelopen weekend, een wedstrijd die hij in 2018 op een indrukwekkende manier op zijn naam schreef. Van Looy pakte in 2019 de wereldtitel op de duatlon over de volledige afstand. De wedstrijd werd vorig jaar omwille van de coronapandemie geannuleerd, maar staat dit jaar gepland op 19 september. Helaas dus zonder de regerende wereldkampioen.

