Regerend M-Cup kampioen Franky Boulat zal zijn titel in 2023 verdedigen.

De M-Cup is een onderdeel van de nationale rallysport en vormt een competitie waar alleen tweewielaangedreven BMW-modellen aan mogen deelnemen. Uiteraard vormt het spektakel van deze PK-rijke achterwielaangedreven bolides en aantrekkingspool voor de vele rallyfans die nog steeds naar de wedstrijden afzakken. De kalender omvat in 2023 zeven wedstrijden met in volgorde: de Haspengouw, South Belgian, TAC Tielt, Sezoens Bocholt, Rally of Bertrix, Omloop van Vlaanderen en de East Belgian rally.

Opnieuw voor titel strijden

Franky Boulat deed zijn aankondiging zelf en heeft duidelijk ambitie voor het nieuwe seizoen: “We gaan proberen om in 2023 opnieuw de volledige M-Cup te rijden en terug mee te strijden voor de titel. In het zevenjarig bestaan van de M-Cup zijn we erin geslaagd om reeds vijfmaal kampioen te worden. Daar zijn we wel fier op. Dankzij de hulp van de partners zijn we de wagen de nodige revisies aan het geven. Dankzij de kennis van o.a. Garage Van Asbroeck en Carosserie Hoefkens kunnen we de wagen voor het seizoen 2023 klaarstomen. Peggy zal naar de goede gewoonte de nota’s lezen. Een goede connectie tussen piloot en co is noodzakelijk en die connectie is er zeker. Ik verwacht voor 2023 een zeer uitdagend jaar in de M-Cup. Er worden enkele nieuwkomers verwacht die zeer snel zullen zijn en onmiddellijk voor de overwinning zullen kunnen meedoen. Maar ook de andere kampioenschapsrijders worden steeds beter. Het wordt dus spannend van de eerste wedstrijd. Wij zullen alvast proberen om goed in vorm te zijn!”