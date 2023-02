Redouan Aalhoul speelt met Pepingen-Halle tegen ex-club Londerzeel: “Deze match wordt in alle opzichten belangrijk”

Voor één speler wordt de streekderby nog net iets belangrijker: Redouan Aalhoul. De speler van Pepingen-Halle heeft immers een verleden bij de tegenstander. “Drie jaar geleden was ik actief in Londerzeel. Daar is Pepingen-Halle me komen weghalen. Ik heb daar drie jaar gevoetbald. Van de ploeg van toen schieten er nauwelijks nog spelers over. Cedric Dellevoet lijkt me de enige overlevende te zijn. Ook in het bestuur is er intussen veel veranderd. Toch geven dergelijke matchen extra kruiding aan een kampioenschap.”

Nog argumenten

Redouan Aalhoul ziet nog argumenten waarom de supporters zondag massaal naar het stadion in Halle moeten afzakken. “In de heenwedstrijd verloren we met duidelijke 4-0-cijfers in Londerzeel. Het was een van de zwakste matchen van onze kant in deze competitie. We zijn de fans een weerwoord verschuldigd. Als we die scheve situatie kunnen rechtzetten, zouden we ook goede zaken kunnen doen in de rangschikking. We staan momenteel niet in de gevarenzone, maar echt veilig kan je onze klassering nog niet noemen. Een driepunter zou ons extra ademruimte kunnen geven onderin.”

Nog een revanche

Redouan Aalhoul ziet nog een reden waarom zijn ploeg uit is op sportieve revanche. Vorig weekend ging Pepingen-Halle op een zeer ongelukkige manier onderuit bij competitieleider Hades Kiewit en dat is men bij de fusieploeg nog niet vergeten. “We voelen ons in Limburg echt bestolen door een Limburgse scheidsrechter. In de zesennegentigste en achtennegentigste minuten kregen we nog een doelpunt tegen. In een sportieve match zonder echt zware fouten werden er twaalf gele en één rode kaart getrokken! Het gevolg daarvan is dat we het zondag zonder Othman El Ouamari en Julien Pé moeten stellen. Beiden zijn geschorst. Kenzo Dailly sukkelt dan weer met een blessure.”