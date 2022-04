Redouan Aalhoul schiet Pepingen-Halle in Hasselt naar zevende hemel: “Deze zege kan heel belangrijk zijn”

Voetbal tweede nationale BPepingen-Halle toonde in Hasselt twee gezichten. Voor de rust was de ploeg onherkenbaar. Twee vroege tegendoelpunten waren meer dan een opdoffer. Nadien kwam de kentering en won de fusieploeg alsnog met 2-3 in Limburg. Door de overwinning tegen Sporting Hasselt zijn de Hallenaren niet zeker van behoud in tweede nationale, maar een belangrijke stap werd gezet.

Vooraf wisten beide ploegen wat er op het spel stond. De thuisploeg kon zekerheid kregen over het behoud, de bezoekers zetten bij winst een belangrijke stap in die richting. Sporting Hasselt begon zeer attent aan de partij. Na twintig minuten hadden Lenaerts en Deville al voor een comfortabele 2-0- voorsprong gezorgd. Pepingen-Halle leek te plooien, maar barstte niet. Morais De Almeida lukte nog voor de rust de aansluitingstreffer. Na de herneming gingen de Hallenaren op zoek naar meer. Aalhoul was de reddende engel. Eerst scoorde hij op aangeven van Bourgois, wat later was hij Ngadrira dankbaar. Volgende zondag kan de ploeg op Berchem Sport zekerheid krijgen over het behoud in de reeks.

Slechte start

Met twee doelpunten kroonde Redouan Aalhouil zich tot de matchwinnaar. “Het zag er aanvankelijk nochtans niet goed uit. We begonnen niet gretig genoeg aan het duel, ofschoon iedereen de belangen kende. Het pleit voor de groep dat we ondanks de 2-0 achterstand zijn blijven geloven in onze kansen. De aansluitingstreffer van Morais De Almeida kwam inderdaad op een goed moment. Toch beseften we bij de rust dat er nog een tandje bijgestoken moest worden. Dat gebeurde ook na de herneming. In de eerste twintig minuten na de rust kantelde de partij helemaal. Eerst werd ik goed aangespeeld door Bourgeois. Met een gekruist schot lukte ik de gelijkmaker. Wat later had Ngadrira een goede actie in huis en kon ik de verdiende winnende treffer aantekenen.”

Belangrijk

Redouan Aalhoul beseft dat Pepingen-Halle gouden punten veroverde. “Deze zege kan heel belangrijk zijn. Wat er ook de komende dagen gebeurt, we hebben altijd ons lot in eigen handen. Houtvenne en Wijgmaal blijven achter ons staan. Indien we volgende zondag kunnen winnen, is het behoud in tweede nationale echt een feit.”