Redouan Aalhoul neemt goede start met Pepingen-Halle: “De rust bewaren moet het eerste doel worden”

Redouan Aalhoul was een van de uitblinkers op City Pirates. Hij nam ook het tweede doelpunt voor zijn rekening. “Het kwam er voor ons op aan om meteen een goede start te nemen. Dat was in het verleden anders. De voorbije twee jaar verloren we telkens onze eerste match. Ik denk dat die allereerste overwinning op de allereerste speeldag ook meer dan verdiend was. We konden echt veel kansen bij elkaar voetballen en dat verheugt me nog het meest. Naast het offensieve stak ook het defensieve goed in elkaar. De verdediging gaf nauwelijks kansen weg en kon de nul houden. Op de schaarse momenten waarop we het toch moeilijker kregen, manifesteerden we ons als een stevig blok.”