RedAnt Racing op een fractie van eerste zege in Carrera Cup Benelux

RedAnt Racing uit Lochristi combineert dit seizoen meerdere programma’s en dit weekend stond de derde van zes manches van de Porsche Carrera Cup Benelux in de agenda. Na Spa-Francorchamps en Circuit Zolder trokken de meer dan 20 Porsche 992 GT3 Cup richting de Nederlandse duinen voor zoals steeds twee sprintraces. Het werd een bewogen weekend voor het team uit Lochristi, maar met drie podia, waaronder een tweede plaats in de algemene rankschikking voor Sam Dejonghe, was het bilan toch erg positief. De volgende afspraak is nu op 9 en 10 juli met de 24 uur van Portimao in het prachtige zuiden van Portugal.

De kwalificaties lagen meteen in de lijn van het hele weekend, met name eentje met sterke en minder sterke momenten. “Inderdaad, met een mooie derde plaats voor Xavier, maar voor Sam was het iets minder makkelijk omdat we een bepaalde bandenkeuze maakten, die niet ideaal was”, aldus teammanager Bert Redant. Voor Maassen verliep het weekend verder echter dramatisch, met een stevige crash op zaterdag, wat het team van #TeamPGZ by RedAnt Racing ertoe noopte om heel de nacht aan de slag te gaan.

Huzarenstukje van team

“Ik ben enorm trots op wat mijn team voor elkaar heeft gekregen. Zo’n zwaargehavende wagen buiten het atelier terug optimaal krijgen, waarbij iedereen de nacht lang heeft doorgewerkt, is echt een knap staaltje werk en toont de kwaliteiten van eenieder in ons team”, aldus nog Bert Redant. “Ik kan van mijn kant niet anders dan zeggen: bedankt aan Fonne, Gonne, Michael, Kuba, Dries, Arnaud, Ed, Tom, Kim, Polle, Sabri en Yannick van #Team PGZ by RedAnt Racing”, voegde Xavier Maassen daar nog aan toe.

Waar Tom Boonen op zaterdag knap tweede werd in de categorie Pro-Am, reden Sam Dejonghe en Ad Geerts respectievelijk naar een vijfde plaats algemeen en een vierde plek in de klasse, meteen een goede uitgangspositie om op zondag nog beter te doen. “En die sterke prestatie volgde inderdaad op zondag”, glunderde Sam Dejonghe na de zondagse race. “Ik scoor hier in Nederland een tweede plaats, mijn tweede podium van het seizoen en mijn beste prestatie tot dusver in het kampioenschap. Ik wil echt op dit elan verder gaan en de komende wedstrijden mijn plaats vooraan verder afdwingen. Dit is een hoogstaande competitie en ik geef grif toe dat de overstap van een auto met veel downforce naar deze 911 met mechanische grip niet evident is. Maar wij geven niet op en vechten verder voor meer sterke resultaten, samen met het team #TeamPGZ by RedAnt Racing.”