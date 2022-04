RedAnt Racing met Tom Boonen naar Porsche Carrera Cup Benelux

2021 was voor RedAnt Racing een eerste seizoen met diverse kampioenschappen en meerdere wagens en die weg wordt in 2022 verdergezet. Teameigenaar Bert Redant gaf op zijn persvoorstelling in Zaventem tekst en uitleg: “Wij zetten verder in op de groei van ons team, met een drieledig programma, met name de hoog aangeschreven Porsche Carrera Cup Benelux, de internationale 24H Series en de 24 Hours of Zolder met mogelijk een voorbereidingswedstrijd in het Belcar Endurance Championship. In die lange wedstrijden race ik met mijn zonen Ayrton en Yannick.”

Topsporter Boonen

“In de Porsche Carrera Cup Benelux zetten we vier Porsche 992 GT3 Cup in”, gaat Redant verder. “Waarvan twee in Pro, één in Pro/Am en één exemplaar in Am. Wat de rijders betreft, zijn Sam Dejonghe en Xavier Maassen onze speerpunten voor de algemene titel, waarbij we dus beroep doen op de ervaring van Xavier, die al twee titels in deze competitie telt en de zegehonger van Sam, iemand die we ook niet meer moeten voorstellen. Tom Boonen zal zeker strijden voor de titel in zijn categorie, want hij is en blijft een topsporter die alleen voor de hoogste podiumplaats gaat. Hij heeft de afgelopen jaren veel progressie in de autosport gemaakt en wij gaan daar samen verder aan werken. Ad Geerts en Luc Vanderfeesten vertegenwoordigen samen het Porsche Centrum Maastricht Porsche Centrum Eindhoven. Zij zullen hun ervaring van afgelopen jaar in de Am-categorie in succes willen omzetten.”