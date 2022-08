RedAnt Racing als één van de topfavorieten in 24 Hours of Zolder

Het Oost-Vlaamse RedAnt Racing heeft een drukke autosportzomer, want na de vierde meeting van de Porsche Carrera Cup Benelux in Assen afgelopen weekend en eerder deze zomer een schitterende teamprestatie in de 24 gaat het team van de familie Redant dit weekend op zoek naar de zege in de 24 Hours of Zolder. RedAnt Racing doet een beroep op drie Porsche en dertien rijders en dat met duidelijke ambities, getuige de derde en vierde plaats tijdens de kwalificaties donderdag.

“Uiteraard weten we uit ervaring dat de 24 Hours of Zolder bij uitstek een zeer zware wedstrijd is, voor mens en machine, maar wij zijn uitermate goed voorbereid, met al twee 24-uursraces dit jaar, waarvan de laatste, midden juli in Portugal een zeer mooi resultaat opleverde”, vertelt Bert Redant in naam van het familieteam. “RedAnt Racing werd er derde algemeen, achter twee GT3-deelnemers en behaalde de dubbel in de competitieve klasse voor de Porsche 911 GT3 Cup. “We zetten inderdaad drie wagens in, twee Porsche 992 GT3 Cup in de klasse GTA, meteen de topklasse en één Porsche Cayman GT4, waarmee we de winst beogen in de klasse GTB.”

In de Porsche 911 met startnummer #3 is Sam Dejonghe de enige vreemde eend in de bijt. “Ik moet inderdaad niet papa tegen Bert zeggen, mijn teamgenoot Yannick en Ayrton wel”, lacht de snelle Antwerpenaar. “Ik ben erg blij dat ik hen mag vervoegen en ze hebben met hun drieën dit seizoen in de races van de 24 Hours Series al laten zien dat ze snel en betrouwbaar zijn. Ik ben ervan overtuigd dat we een kans op de zege maken en voor mij zou dat echt een revanche zijn op de pech van de afgelopen jaren. Ik wil gerust de polepositie laten voor wat hij is en zondag om 16u00 als winnaar over de meet gaan. De Porsche is zeer solide, snel en het team van Bert en zijn gezin is werkelijk top, dat weet ik uit de Porsche Carrera Cup Benelux.”

In de Porsche 911 met startnummer #12 zien we vader en zoon Jimmy en Kobe De Breucker, naast Kevin Abbring, Luc Vanderfeesten en Tom Boonen. “We gaan de race op ons laten afkomen”, klinkt het bij Luc Vanderfeesten en Tom Boonen. “Geen domme dingen doen, uit de problemen blijven en dan in de buurt van de leiders blijven. En de rest bekijken we uur na uur hoe de race zich ontplooit. We staan voor een zware en lange wedstrijd die je niet wint door overhaasting.”

Last but not least is er ook de Porsche Cayman voor vader en zoon Van Rompuy, Erik Qvick en Erik Van Rompuy. De 24 Hours of Zolder start zaterdag om 16u00!