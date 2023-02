Redan El Madani en Cappellen kloppen leider Hades en gooien titelstrijd open (2-1): “Helemaal onze verdienste”

voetbal tweede nationale BNadat het vorige week al de topper bij Belisia won, veroverde Cappellen zondag ook de scalp van Hades. De troepen van trainer Tom Schipper slaagden er als eerste ploeg dit seizoen in om twee keer te scoren tegen de Limburgers en dankzij de 2-1-zege sluipen ze nu tot op twee punten van de leider. Met Belisia in het zog van de eerste twee en Tongeren, Diegem en Sporting Hasselt als outsiders, ligt de titelstrijd weer helemaal open.

Nochtans waren kansen schaars in de topper. Cappellen en Hades hielden elkaar in evenwicht, maar de thuisploeg klom wel al vroeg op voorsprong. Na een mooie individuele actie van Nöstlinger redde Gijbels eerst nog op de poging van Symons, maar tegen de rebound El Madani had hij geen verhaal.

“Een geweldige manier om terug te komen”, zegt El Madani, die zijn terugkeer in de basis vierde. “De voorbije weken sukkelde ik met allerlei kwaaltjes, maar dan doet het natuurlijk extra deugd als je al na drie minuten kan scoren in de topper. De voorbereiding was geweldig en ik was goed gevolgd uit de tweede lijn. Een droomstart en het ideale scenario, want zo was Hades verplicht om te komen.”

Alweer Van Zantvoort

Bongiorno bracht de stand uiteindelijk pas na rust in evenwicht met de hulp van de paal, maar nog voor de leider goed en wel kon doorduwen, pakte Caubergs ruim tien minuten later zijn tweede gele kaart. Geen van beide ploegen leek daarna nog echt het laken naar zich toe te zullen trekken tot Thomas Van Zantvoort zich voor de tweede week op rij tot matchwinnaar kroonde en een afvallende bal hard tegen de touwen joeg.

“Er werd vooral veel strijd geleverd”, aldus El Madani. “Het was zeker niet onze beste wedstrijd, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Op dit moment was het voor ons vooral belangrijk om te winnen om in het spoor van de leider te blijven. Dat moment hebben we gegrepen en de manier waarop Thomas (Van Zantvoort, red.) voor de zege zorgde, was ronduit fantastisch.”

Details

“Of Hades ook daadwerkelijk de sterkste tegenstander was tot dusver? Ik vond dat andere ploegen het ons dit seizoen al moeilijker maakten, maar dat neemt niet weg dat het hun verdienste is dat ze bovenaan staan. Tegelijkertijd is het ook die van ons dat wij hen op de huid zitten en veel van onze punten haalden tegen de ploegen bovenaan de stand. Vandaag was het een kwestie van details die het verschil maakten.”

Tik uitdelen

“Wij mengen ons nu volop in de titelstrijd en dat is natuurlijk mooi, maar het is nog veel te vroeg om te zeggen wie nu de uitgesproken favorietenrol op zich mag nemen. Zelfs binnen drie weken zal dat nog niet duidelijk zijn. Alles ligt nog altijd dicht bij mekaar. Wij kijken nu gewoon richting de wedstrijd tegen Sporting Hasselt. Daarin willen we opnieuw een tikje uitdelen aan een concurrent.”

Cappellen: Joossens, Deckers, Nöstlinger, Verbist, Van Zantvoort, El Madani (86' Da Silva), Kesteleyn, Kil, Ristovic, Tshimanga, Symons.

Hades: Gijbels, Gueroui, Bongiorno, Cinti, Verbeeck (82' Vannitsen), Celen, Jacquemyn, Vanratingen, Elens, Caubergs, Convents (71' Kaygan).

Doelpunten: 3' El Madani (1-0), 50' Bongiorno (1-1), 77' Van Zantvoort (2-1).

Geel: Bongiorno, Tshimanga, Vannitsen, Kesteleyn.

Rood: 65' Caubergs (H, 2x geel).

