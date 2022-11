Redan El Madani doet Cappellen even dromen, maar Union stoot logisch (1-7): “Dit moment pakken ze me niet meer af”

voetbal beker van belgiëMet een mooi lobje zette Redan El Madani op voorsprong tegen eersteklasser Union en daarmee liet hij heel Cappellen ruim tien minuten lang dromen van een stunt. Op slag van rust lukte Adingra echter nog de gelijkmaker en in de tweede helft stelden de bezoekers hun kwalificatie helemaal veilig. De cijfers (1-7) waren zwaar voor een verdienstelijke thuisploeg, maar met Union als eindstation in de zestiende finales mag Cappellen trots terugblikken op zijn bekeravontuur.

“Het was puur genieten”, zegt El Madani die door Kil op weg werd gezet naar zijn openingsgoal. “Je speelt niet elke dag tegen een eersteklasser en er hing een speciale sfeer rond het veld. Er was veel volk dat ons luidkeels aanmoedigde. Heerlijk!”

Gelijkopgaand

Heerlijk zoals de eerste helft van Cappellen. Dat men bij de vicekampioen na de eerste vijfenveertig minuten van een ‘moeilijke eerste helft’ sprak, was misschien wel het mooiste compliment dat de troepen van Tom Schipper konden krijgen. “Absoluut! De eerste helft verliep gelijkopgaand. Union had het balbezit, maar ze kregen weinig uitgespeelde kansen. We neutraliseerden hun voorzetten vanop de flanken richting de grote mannen vooraan en veel meer gevaar was er niet. Zelf probeerden we ook onze momenten te kiezen en daarbij waren we toch een keer succesvol.”

Dromen

“Of dit mijn meest bijzondere goal ooit was? (lacht) Veruit! Scoren tegen een ploeg die zo’n hoge ogen gooit in binnen- en buitenland is fantastisch. Dit pakken ze me niet meer af. Maar dromen van een stunt deden we eigenlijk nooit. Meteen na de goal zetten we mekaar alweer scherp om de voetjes op de grond te houden en hard te werken. Zo hoopten we met die kleine voorsprong de rust te halen. Jammer genoeg lukte dat niet, maar met een 1-1 aan de rust konden we ook niet klagen.”

Respect

“De oorzaken voor die doelpuntenkermis na rust? Bij die eerste paar goals had ik niet het gevoel dat ze ons echt uit verband speelden. Wel waren ze super efficiënt en dat is natuurlijk ook een kwaliteit van een ploeg van dat niveau. Na de 1-3 gingen de kopjes naar beneden en walste Union over ons heen. Het is spijtig dat de score zo opliep, maar het was in alle opzichten een memorabele avond. Dat ook spelers als Vanzeir en Teuma nog van de bank kwamen, getuigt van veel respect. Daarvoor komen de mensen naar het voetbal. Op een avond als deze zijn de cijfers van geen belang.”

Londerzeel

Zo werd het een geslaagde gala-avond voor Cappellen, maar zondag gaat het wel opnieuw voor de knikkers op bezoek bij Londerzeel. “We mogen nog even nagenieten van het duel met Union, maar in de tweede helft van de week moet de focus inderdaad op Londerzeel. Ook dat is een mooie match om naar uit te kijken.”

Cappellen FC - Union 1-7

Cappellen: Demont, Deckers, Van Kerckhoven (67' Diawara), Nöstlinger (78' Verbist), El Madani (67' Meukens), Kesteleyn, Kil (89' Da Silva), Ristovic, Lemaire, Geudens, Symons (67' Walen De Keyser).

Union: Pirard, Boone, Rodriguez (71' Lapoussin), El Azzouzi, Eckert (71' Teuma), Adingra (71' Vanzeir), François (84' Nieuwkoop), Puertas (84' Amani), Sykes, Nilsson, Dony.

Doelpunten: 27' El Madani (1-0), 40' Adingra (1-1), 52' en 56' El Azzouzi (1-2 en 1-3), 63' Nilsson (1-4), 69' Adingra (1-5), 73' Nilsson (1-6), 83' Puertas (1-7).

Geel: Geudens, Rodriguez.

Lees ook: meer voetbal in tweede nationale B