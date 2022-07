Reda Aouragh droomt van top vijf op 1500m op EYOF in Slovakije

atletiekReda Aouragh trekt met ambitie naar het EYOF (European Youth Olympic Final) in Bystrica in Slovakije. De 16-jarige loper uit Deurne wil er strijden voor de top vijf op de 1500m.

Op de valreep kwalificeerde Reda Aouragh zich nog voor de Europese Jeugdolympiade als één van de vijf atletiek-Belgen. Op de Flanders Cup van Merksem op 3 juli liep hij onverhoopt naar een mooie tijd van 3.53.17. Dat terwijl hij de limiet van 3.55.79 eigenlijk al uit z’n hoofd had gezet. Hij heeft duidelijk net op tijd de topvorm te pakken. “Mijn voorbereiding voor het EYOF is heel goed verlopen”, vertelt hij. “Ik heb nog een aantal goeie trainingen afgewerkt. De laatste zware training woensdag verliep heel vlot. Eigenlijk verliep alles volgens plan. Mijn vorm is denk ik nu toch veel beter dan op de Flanders Cup van Merksem. Doordat ik nu een periode goed heb getraind, voel ik dat ik sterk en scherp ben. Ik voel me top. Dat belooft dus voor het EYOF.”

“Ervaring opdoen”

Het wordt een mooi olympisch avontuur voor het jonge looptalent. “We vertrekken zaterdag. Vanuit Zaventem vliegen we naar Wenen en vandaaruit nemen we de bus naar Bystrica in Slovakije. Mijn trainer (Migou Redouan, red.) kon niet mee afreizen. Er zijn wel trainers van de federatie aanwezig, maar ik kan daar gewoon de schema’s van mijn eigen coach volgen.”

Hoewel hij vooral wil leren op z’n eerste grote toernooi, start de jonge atleet toch ook met ambitie. “Ik hoop natuurlijk op een finaleplaats en in die finale wil ik graag de top vijf halen. Ik ga ook vooral om ervaring op te doen en ik wil er in de eerste plaats ook veel fun beleven. Het is nog maar mijn eerste grote kampioenschap”, beseft hij.

Het is nog niet duidelijk of er reeksen en finale komen, dan wel een rechtstreekse finale. Hoe dan ook moet hij dinsdag een eerste keer aan de bak. Maar zijn tactiek is duidelijk. “Het plan is om in de eerste ronden gewoon attent mee te volgen om dan op het einde te versnellen en nog zover mogelijk op te schuiven als ik dan nog goed zit.”

