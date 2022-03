Red Wolves moeten kleine 28-26-nederlaag in WK-kwalificatiewedstrijd in Slovakije zaterdag rechtzetten in de Alverberg in Hasselt

handbalDe hamvraag vooraf was of de Red Wolves in Slovakije een eerste stap naar een historische WK-kwalificatie konden zetten. De droom kreeg een deukje, ondanks een schitterende eerste helft. De ruime voorsprong bij de rust werd na een mindere tweede helft uit handen gegeven. Bij de Slovaken was er een uitstekende Urban, die topschutter werd met acht doelpunten. Hij nam zijn land op sleeptouw. Slovakije won met 28-26 en de Belgen moeten zaterdagavond vol aan de bak.

Bondscoach Sylla kon op een extra Limburger rekenen in zijn selectie. Hasselaar Simon Ooms was er niet bij in de drukke maand januari toen de Red Wolves zich voor de play-offs van het komende WK kwalificeerden. Ooms, die in de Franse tweede klasse speelt bij Ivry, bleef aan de kant door een elleboogblessure.

De Belgen, onder impuls van een vlotscorende Serge Spooren, openden sterk. De topschutter van Sezoens Bocholt scoorde dit seizoen in de BENE-League 146 doelpunten en hield de Red Wolves in het spoor. Ook Jeroen De Beule deed zijn duit in het zakje. Met een beresterke Vancosen gingen de Belgen rusten met een knappe 10-14-voorsprong.

Na de rust werd het een ware uitputtingsslag en gingen de zenuwen misschien meespelen. De Red Wolves leden iets te veel balverlies en lieten aanvallend steken vallen. Onder impuls van Tomas Urban beukten de potige Slovaken door de muur van de Red Wolves. Birdahic was goed bij schot en gelukkig voor de Belgen bleef Peltenaar Serge Spooren scoren. De wedstrijd was lange tijd gelijkopgaand en topschutter Spooren (zeven doelpunten, red.) bracht in de slotminuut de Belgen weer op een doelpuntje verschil. Het was de sluwe Urban die de 28-26-eindstand kon vastleggen.

Gemengde gevoelens

De Belgen blijven zitten met gemengde gevoelens. Na een mooie voorsprong bij de rust leek een zege in de maak. Anderzijds, Slovakije staat op de Europese ranking flink wat plaatsen hoger, wel grotendeels dankzij organisator van het EK. Op voorhand was het de bedoeling om de schade te beperken en met deze score blijven de Belgen in de running voor kwalificatie van het WK 2023 in Polen en Zweden. Er is een veldslag verloren, maar de oorlog allerminst. Zaterdagavond om 20.10 uur in Hasselt moet het gebeuren. Bondscoach Sylla en zijn team hopen op een nokvolle en sfeervolle Alverberg.

