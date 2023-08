Red Panther Louise Versavel: “Met een positief gevoel richting de ‘kwartfinale’ tegen Spanje”

voetbal jupiler pro league Xavier Mercier (RWDM) na afgang in het Jan Breydelsta­di­on: “Het verschil in niveau was immens groot”

Dat RWDM geen punten zou pakken in het Jan Breydelstadion, dat had zelfs een niet-voetbalkenner kunnen voorspellen. Maar dat de Brusselse promovendus na twee opeenvolgende zeges zo’n ‘patat’ zou krijgen, daar had wellicht de grootste Brugse optimist geen rekening mee gehouden. RWDM moest de kelk tot de bodem ledigen met ‘top of the bill’ een eigen doelpunt van Abner.