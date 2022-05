Red Flames bereiden EK voor in Vanderpoortenstadion in Lier

VrouwenvoetbalIn aanloop naar het EK voetbal voor vrouwen zullen de Red Flames drie voorbereidingswedstrijden afwerken in het Herman Vanderpoortenstadion in Lier. Voor bondscoach Ives Serneels, die in 1997 als speler nog kampioen werd met Lierse, is het een terugkeer naar de roots.

Het EK voor vrouwen zal tussen 6 en 31 juli aanstaande plaatsvinden in Engeland. Ook onze nationale ploeg zal daarbij present zijn. In aanloop naar het toernooi oefenen de Red Flames tegen Noord-Ierland (op 23 juni, aftrap 20 uur), Oostenrijk (op 26 juni, aftrap 17 uur) en Luxemburg (op 28 juni, aftrap 20 uur). De locatie is dus het Vanderpoortenstadion.

Bij Lierse Kempenzonen is men bijzonder trots dat men de Flames kan ontvangen. Het is overigens al zestig jaar geleden dat er nog een nationaal elftal op het Lisp speelde. “Ik ben de voetbalbond dankbaar dat Lier werd uitgekozen als locatie voor deze interlandreeks”, zegt Lierses voorzitter Luc Van Thillo, wiens vrouw Katrien Van Rooy overigens ooit zelf voor de Red Flames uitkwam. “Het is fantastisch dat ons stadion het decor zal zijn van enkele topwedstrijden in het vrouwenvoetbal. Ik hoop dat de voetballiefhebbers uit de Kempen in juni massaal naar hier zullen afzakken.”

Ook drie Flames met Lierse verleden

Voor bondscoach Ives Serneels, die een Liers verleden heeft, is het Vanderpoortenstadion bekend terrein. Serneels won als speler een landstitel en een beker met Lierse SK, later werd hij er jeugdcoördinator en trainer van de (inmiddels opgedoekte) vrouwenploeg. Ook speelsters Lenie Onzia, Justine Vanhaevermaet, Tine De Caigny droegen ooit het geel-zwarte shirt.

“In het recente verleden werkten we onze thuismatchen af in het stadion van OH Leuven”, vertelt Serneels. “Maar in Leuven had men in het tussenseizoen de grasmat heraangelegd en die mat bleek nog niet klaar voor gebruik. Voorzitter Luc Van Thillo van Lierse liet me in het verleden al eens verstaan dat hij de Red Flames wel eens graag zou ontvangen. Dat had ik al ooit aangehaald bij de voetbalbond. De verantwoordelijken van de bond hebben dan enkele potentiële locaties onderzocht, waaronder het Lisp. Finaal viel de keuze dus op Lier.”

Jubileum

Hoewel de verhuis naar Lier dus zeker geen eis was van Ives Serneels, vindt de ‘Serre’ het wel een leuk gegeven. “Ik ben blij dat ik nog eens kan terugkeren naar het oude nest. Zeker in deze periode, want binnenkort is het 25 jaar geleden dat we met Lierse kampioen werden. Dat blijft voor altijd bij.”

Kaartjes voor de oefeninterlands van de Red Flames kunnen worden besteld via https://tickets.rbfa.be/.

